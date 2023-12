Napoli, dubbio Osimhen contro il Braga: il motivo

La partita di stasera tra Napoli e Braga al Maradona in Champions League è di fondamentale importanza per le due squadre, in quanto potrebbe influire sull’accesso agli ottavi di finale. Tuttavia, c’è un dubbio riguardo alla presenza del calciatore nigeriano Victor Osimhen in campo.

Nella notte, Osimhen è stato in Marocco per ricevere il premio del Pallone d’Oro africano, un riconoscimento importante per il suo talento e le sue prestazioni nella scorsa stagione. A causa di questo impegno, il calciatore è rientrato a Castelvolturno molto tardi, poco prima della partita contro il Braga.

Il tecnico Walter Mazzarri avrà un colloquio con Osimhen questa mattina per valutare le sue condizioni fisiche dopo il lungo viaggio e il poco riposo. È comprensibile che il calciatore possa essere affaticato e avere bisogno di recuperare energie dopo un evento così importante come la premiazione del Pallone d’Oro africano.

La sua presenza in campo potrebbe essere incerta, considerando che la partita contro il Braga richiede uno sforzo fisico e mentale considerevole. Inoltre, il Napoli ha bisogno di una vittoria per garantirsi il passaggio agli ottavi di finale, quindi Mazzarri potrebbe preferire schierare un giocatore al 100% delle sue condizioni.

D’altro canto, Osimhen potrebbe sentirsi motivato e desideroso di giocare, considerando che si tratta di una partita importante per il suo club. Il calciatore è uno dei principali attaccanti del Napoli e il suo apporto potrebbe essere fondamentale per ottenere la vittoria.

La decisione finale spetterà al tecnico Mazzarri, che dovrà valutare attentamente la condizione fisica di Osimhen e prendere la decisione migliore per la squadra. Potrebbe anche essere una scelta tattica, considerando che il Braga è una squadra solida e il Napoli potrebbe avere bisogno di tutte le sue forze per affrontarla.

In ogni caso, il Napoli avrà a disposizione altri giocatori di qualità che potranno sostituire Osimhen in caso di sua assenza. In attacco, il club può contare su giocatori come Dries Mertens, Hirving Lozano e Matteo Politano, che hanno dimostrato di essere in grado di segnare e creare occasioni da gol.

La partita di stasera sarà un test importante per il Napoli, che punta a raggiungere gli ottavi di finale della Champions League. La squadra ha dimostrato di avere il potenziale per competere a livello europeo e questa partita sarà un’ulteriore occasione per dimostrare la sua forza e la sua determinazione.

Indipendentemente dalla presenza di Osimhen in campo, i tifosi del Napoli saranno sicuramente al fianco della squadra, supportandola e incoraggiandola a ottenere una vittoria. La Champions League è una competizione prestigiosa e ogni partita conta, quindi il Napoli dovrà dare il massimo per garantirsi un posto agli ottavi di finale.