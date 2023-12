Napoli Braga, probabili formazioni: dubbio Osimhen

Questo sera alle ore 21 si terrà la sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Braga. Entrambe le squadre si stanno preparando per questo importante match e i rispettivi allenatori, Walter Mazzarri per il Napoli e Artur Jorge per il Braga, stanno valutando attentamente le probabili formazioni.

Il Napoli, che giocherà con un modulo 4-3-3, si schiererà con il portiere Alex Meret. La difesa sarà composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Natan. A centrocampo, Mazzarri opterà per André-Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski. In attacco, ci saranno Lorenzo Politano, Victor Osimhen e Gvantsa Kvaratskhelia.

La formazione del Braga, invece, sarà un 4-2-3-1. Il portiere sarà Matheus, mentre la difesa sarà composta da Victor Gomez, José Fonte, Saatci e Cristian Borja. A centrocampo, Artur Jorge schiererà Moutinho e Vitor Carvalho. Nel ruolo di trequartista, ci saranno Bruma, Ricardo Horta e André Horta. In attacco, l’unico punta sarà Banza.

Una delle principali incognite per il Napoli riguarda la presenza in campo di Osimhen. Il giocatore nigeriano ha avuto alcuni problemi fisici nelle ultime settimane e la sua presenza in campo non è ancora certa. Mazzarri valuterà attentamente le condizioni del giocatore prima di prendere una decisione finale.

Osimhen è stato uno dei giocatori più importanti per il Napoli in questa stagione, segnando diversi gol e contribuendo alla vittoria di importanti partite. La sua assenza potrebbe rappresentare una perdita significativa per la squadra, ma Mazzarri ha a disposizione altre opzioni in attacco, come Dries Mertens e Hirving Lozano.

Dall’altra parte, il Braga si sta preparando per affrontare il Napoli con determinazione. La squadra portoghese ha dimostrato di essere una squadra solida e pericolosa in attacco. Banza, l’attaccante del Braga, è uno dei giocatori più pericolosi da tenere d’occhio. Ha dimostrato di essere in grande forma e ha segnato diversi gol importanti in questa stagione.

Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria in questa partita per continuare a sperare di qualificarsi per i prossimi turni della Champions League. Il Napoli attualmente si trova al terzo posto nel gruppo, mentre il Braga è al quarto posto. Solo una vittoria potrebbe dare loro una possibilità di qualificazione.

Sarà interessante vedere come si svilupperà la partita e quali scelte tattiche verranno fatte da Mazzarri e Jorge. Entrambi gli allenatori hanno dimostrato di essere preparati e capaci di adattarsi alle situazioni di gioco. Sarà un match avvincente e combattuto, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere un risultato positivo.

I tifosi del Napoli e del Braga si stanno preparando per questa importante partita e si spera che possano assistere a un grande spettacolo di calcio. Sarà una serata emozionante per entrambe le squadre e per i loro sostenitori. Non resta che attendere il fischio d’inizio e vedere cosa ci riserverà questa sfida di Champions League.