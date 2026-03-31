Casa Leggi →: Frasi buongiorno per lei 31 marzo 2026: parole che toccano il cuore Umidità di risalita: ecco come riconoscerla e il metodo per eliminarla

L’umidità di risalita colpisce circa il 25% degli edifici italiani, soprattutto quelli più datati o privi di adeguate barriere. Il fenomeno si manifesta quando l’acqua presente nel terreno risale per capillarità attraverso i materiali porosi delle murature, trasportando con sé sali minerali che possono danneggiare pareti, intonaci e persino la salute di chi abita gli ambienti colpiti. Sapere come riconoscere l’umidità di risalita fin dai primi segnali permette di intervenire efficacemente e limitare i danni.

Quali sono i segnali dell’umidità di risalita nelle abitazioni?

Osserva con attenzione la parte bassa delle pareti, specialmente vicino a pavimenti e zoccolini: qui compaiono i primi indizi. Tra i segnali di umidità di risalita più frequenti ci sono:

Macchie scure o giallastre che si estendono dal pavimento verso l’alto, spesso con bordi frastagliati.

Intonaco che si gonfia, si stacca o si sgretola facilmente al tatto.

Efflorescenze saline: polveri bianche sulla superficie della muratura, tipiche della umidità da risalita capillare .

. Sensazione di pareti fredde e ambiente persistente umido, soprattutto nei mesi più freddi.

Cattivi odori, muffe e possibili problemi respiratori tra gli abitanti della casa.

Se noti anche solo uno di questi sintomi, è probabile che tu stia affrontando un problema di umidità nelle murature dovuto alla risalita capillare.

Come valutare l’entità del problema dell’umidità di risalita?

Per capire quanto è esteso il fenomeno, misura l’altezza delle macchie sulle pareti: di solito la risalita si arresta entro 1,5 metri dal pavimento. Utilizza un metro per segnare i punti più colpiti e valuta la presenza di efflorescenze saline, che indicano una risalita attiva.

Puoi premere leggermente sulla zona umida con la mano: se l’intonaco si sbriciola facilmente, l’umidità è presente da tempo. Una valutazione precisa richiede strumenti specifici, come igrometri da parete, ma già l’osservazione attenta può aiutarti a capire l’entità del danno.

Se le macchie sono diffuse su più locali o su muri portanti, la situazione rischia di compromettere la stabilità strutturale. In casi del genere è consigliabile l’intervento di un tecnico specializzato.

Quali sono i metodi più efficaci per eliminare l’umidità di risalita?

La scelta del metodo più adatto dipende dalla gravità del problema e dalla struttura dell’edificio. Ecco le principali soluzioni adottate in Italia:

Barriera chimica: consiste nell’iniettare nella muratura una soluzione idrofobizzante che blocca la risalita dell’acqua. È efficace in molti casi e non richiede lavori invasivi. I tempi di asciugatura vanno da 4 a 6 settimane a intervento concluso. Taglio della muratura: si praticano incisioni orizzontali alla base dei muri per inserire materiali impermeabilizzanti. È una tecnica invasiva, ma garantisce risultati duraturi, soprattutto nei casi più gravi. Deumidificatori elettrofisici: dispositivi che riducono la risalita dell’acqua sfruttando impulsi elettrici a bassa intensità. Sono installazioni rapide, ma la loro efficacia dipende dalle condizioni specifiche delle pareti. Intonaci deumidificanti: questi intonaci speciali favoriscono l’evaporazione dell’acqua e impediscono la formazione di muffe e sali sulla superficie. Sono spesso utilizzati come complemento ad altre soluzioni.

Una valutazione tecnica può indicare la combinazione migliore tra queste tecniche per risolvere definitivamente la umidità di risalita.

Come prevenire l’umidità di risalita in futuro?

La prevenzione è possibile, soprattutto in fase di ristrutturazione o durante la costruzione di nuovi edifici. Ecco alcune azioni utili:

Assicurati che le fondazioni siano protette da membrane impermeabilizzanti di qualità.

Controlla regolarmente grondaie, pluviali e pozzetti per evitare infiltrazioni d’acqua che favoriscono la risalita.

Applica intonaci traspiranti e idrofughi, così la muratura respira ma non assorbe ulteriore umidità dal terreno.

Evita di coprire le pareti con mobili o rivestimenti non traspiranti.

In ambienti a rischio, valuta l’installazione preventiva di barriere chimiche o sistemi elettrofisici.

La manutenzione regolare e una buona aerazione degli ambienti contribuiscono a mantenere sotto controllo l’umidità nelle murature.

Quali sono i costi associati alla soluzione dell’umidità di risalita?

I costi medi per interventi di risanamento variano in base alla tecnica scelta e all’estensione del problema. Per una barriera chimica, si parte da circa 1.000 euro per interventi su singole pareti, fino a 5.000 euro per la deumidificazione di una casa intera o per metodi più invasivi come il taglio della muratura.

I materiali e la manodopera incidono molto: l’applicazione di intonaci deumidificanti può costare tra 20 e 40 euro al metro quadro, mentre i dispositivi elettrofisici hanno costi iniziali inferiori ma richiedono monitoraggi periodici.

Considera che i tempi di asciugatura delle murature trattate vanno da 4 a 6 settimane. Durante questo periodo, evita di coprire le pareti e mantieni gli ambienti ben ventilati per favorire la completa evaporazione dell’acqua residua.

Riconoscere tempestivamente i segnali della umidità di risalita e scegliere il metodo più adatto per eliminarla aiuta a preservare il valore del tuo immobile e il benessere di chi vi abita. Un intervento mirato, anche se comporta un investimento iniziale, riduce il rischio di danni strutturali e di costose riparazioni future.