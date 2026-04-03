Casa Leggi →: Perdita d'acqua dal rubinetto: ecco come ripararla senza idraulico Candele profumate fai da te: ecco come farle in casa spendendo pochissimo

Le candele profumate fai da te possono essere facilmente realizzate in casa con un investimento minimo. Questa guida illustra i materiali necessari, i passaggi da seguire e i profumi più apprezzati per ottenere candele personalizzate e economiche.

Quali materiali servono per fare candele profumate in casa?

Per preparare candele profumate in casa ti bastano davvero pochi materiali. Il cuore della candela è la cera, che può essere di soia, paraffina o cera d’api. Oltre alla cera, procurati stoppini in cotone, oli essenziali per la profumazione, piccoli contenitori resistenti al calore e un pentolino per sciogliere la cera a bagnomaria.

Un termometro da cucina aiuta a controllare la temperatura della cera, mentre bastoncini o mollette servono per fissare lo stoppino al centro del contenitore. Se vuoi aggiungere un tocco di colore, puoi usare coloranti specifici per candele.

Cera vegetale, d’api o paraffina (circa 5-10 euro/kg)

Stoppini in cotone (1-2 euro per 10 pezzi)

Oli essenziali o fragranze (5-8 euro per 10 ml)

Contenitori in vetro o alluminio (1-3 euro cad.)

Bastoncini, pinze o mollette

Termometro da cucina

Il costo totale dei materiali per produrre 4-6 candele si aggira tra 12 e 18 euro, ben al di sotto del prezzo delle candele artigianali acquistate nei negozi.

Come scegliere i profumi giusti per le candele fai da te?

La scelta dei profumi per candele fai da te è una delle fasi più creative. Gli oli essenziali sono molto usati per le candele naturali: lavanda, eucalipto, arancia dolce, vaniglia e cannella sono tra i più apprezzati. Puoi combinare più essenze per ottenere fragranze personalizzate.

Considera l’ambiente in cui userai la candela: per la zona relax, scegli note rilassanti come lavanda o camomilla; per il soggiorno, agrumi e menta danno energia. Ricorda che la quantità di olio essenziale non deve superare il 10% del peso della cera, per non compromettere la combustione.

Lavanda : rilassa e favorisce il sonno

: rilassa e favorisce il sonno Vaniglia: dolce e avvolgente

Arancia e cannella: calde e natalizie

Eucalipto: purificante e rinfrescante

Rosa: elegante e romantico

Se preferisci, puoi usare fragranze sintetiche apposite per candele, che sono più stabili durante la combustione e offrono una maggiore varietà di profumi.

Qual è il procedimento passo passo per realizzare candele profumate?

Preparare candele profumate in casa è semplice e veloce. In media, tutto il processo – dalla fusione della cera all’indurimento completo – richiede tra 1 e 2 ore. Ecco come fare:

Prepara il contenitore: posiziona lo stoppino al centro, fissandolo con una molletta o un bastoncino. Sciogli la cera a bagnomaria. Porta la cera a circa 70°C, mescolando finché è completamente liquida. Aggiungi i profumi per candele fai da te quando la cera scende a circa 60°C. Versa gli oli essenziali o le fragranze e, se vuoi, il colorante. Mescola bene e versa la cera profumata nel contenitore. Lascia almeno 1 cm dal bordo. Lascia raffreddare e solidificare le candele a temperatura ambiente per almeno un’ora. Taglia lo stoppino a circa 1 cm dalla superficie.

Una volta che la candela è ben solidificata, puoi decorare il contenitore o avvolgerlo con un nastro per un regalo fai da te.

Quanto costa realizzare candele profumate fai da te?

Rispetto alle candele di marca, preparare candele profumate in casa è molto più conveniente. Il costo medio della cera si aggira intorno ai 5-10 euro al chilo, mentre una confezione di stoppini costa circa 1-2 euro. Gli oli essenziali, se acquistati in boccette da 10 ml, variano tra i 5 e gli 8 euro.

Con un investimento iniziale di circa 15 euro, puoi realizzare da 4 a 6 candele di medie dimensioni. Considera che le stesse candele acquistate già pronte possono costare tra 7 e 15 euro l’una. In media, le candele fatte in casa possono costare fino al 50% in meno rispetto a quelle commerciali.

Nel tempo, acquistando i materiali in formato più grande, il risparmio aumenta perché puoi riutilizzare i contenitori e comprare cera e oli a prezzi più vantaggiosi.

Quali sono i benefici delle candele profumate fatte in casa?

Preparare candele profumate in casa offre diversi vantaggi. Puoi scegliere ingredienti naturali e profumazioni personalizzate, evitando sostanze artificiali spesso presenti nei prodotti industriali. Inoltre, controlli la qualità degli oli essenziali e della cera.

Il processo di creazione è rilassante e stimolante: realizzare una candela con le proprie mani dà soddisfazione e consente di creare regali originali a basso costo. Le candele fai da te sono anche più sostenibili, poiché puoi riutilizzare i vasetti e ridurre gli sprechi.

Infine, le candele profumate fai da te sono ideali per chi ha esigenze particolari, come allergie o intolleranze a determinati profumi o ingredienti. Puoi quindi creare una candela su misura per te o per chi ami, risparmiando e divertendoti.