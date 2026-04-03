Candele profumate fai da te: ecco come farle in casa spendendo pochissimo
Le candele profumate fai da te possono essere facilmente realizzate in casa con un investimento minimo. Questa guida illustra i materiali necessari, i passaggi da seguire e i profumi più apprezzati per ottenere candele personalizzate e economiche.
Quali materiali servono per fare candele profumate in casa?
Per preparare candele profumate in casa ti bastano davvero pochi materiali. Il cuore della candela è la cera, che può essere di soia, paraffina o cera d’api. Oltre alla cera, procurati stoppini in cotone, oli essenziali per la profumazione, piccoli contenitori resistenti al calore e un pentolino per sciogliere la cera a bagnomaria.
Un termometro da cucina aiuta a controllare la temperatura della cera, mentre bastoncini o mollette servono per fissare lo stoppino al centro del contenitore. Se vuoi aggiungere un tocco di colore, puoi usare coloranti specifici per candele.
- Cera vegetale, d’api o paraffina (circa 5-10 euro/kg)
- Stoppini in cotone (1-2 euro per 10 pezzi)
- Oli essenziali o fragranze (5-8 euro per 10 ml)
- Contenitori in vetro o alluminio (1-3 euro cad.)
- Bastoncini, pinze o mollette
- Termometro da cucina
Il costo totale dei materiali per produrre 4-6 candele si aggira tra 12 e 18 euro, ben al di sotto del prezzo delle candele artigianali acquistate nei negozi.
Come scegliere i profumi giusti per le candele fai da te?
La scelta dei profumi per candele fai da te è una delle fasi più creative. Gli oli essenziali sono molto usati per le candele naturali: lavanda, eucalipto, arancia dolce, vaniglia e cannella sono tra i più apprezzati. Puoi combinare più essenze per ottenere fragranze personalizzate.
Considera l’ambiente in cui userai la candela: per la zona relax, scegli note rilassanti come lavanda o camomilla; per il soggiorno, agrumi e menta danno energia. Ricorda che la quantità di olio essenziale non deve superare il 10% del peso della cera, per non compromettere la combustione.
- Lavanda: rilassa e favorisce il sonno
- Vaniglia: dolce e avvolgente
- Arancia e cannella: calde e natalizie
- Eucalipto: purificante e rinfrescante
- Rosa: elegante e romantico
Se preferisci, puoi usare fragranze sintetiche apposite per candele, che sono più stabili durante la combustione e offrono una maggiore varietà di profumi.
Qual è il procedimento passo passo per realizzare candele profumate?
Preparare candele profumate in casa è semplice e veloce. In media, tutto il processo – dalla fusione della cera all’indurimento completo – richiede tra 1 e 2 ore. Ecco come fare:
- Prepara il contenitore: posiziona lo stoppino al centro, fissandolo con una molletta o un bastoncino.
- Sciogli la cera a bagnomaria. Porta la cera a circa 70°C, mescolando finché è completamente liquida.
- Aggiungi i profumi per candele fai da te quando la cera scende a circa 60°C. Versa gli oli essenziali o le fragranze e, se vuoi, il colorante.
- Mescola bene e versa la cera profumata nel contenitore. Lascia almeno 1 cm dal bordo.
- Lascia raffreddare e solidificare le candele a temperatura ambiente per almeno un’ora. Taglia lo stoppino a circa 1 cm dalla superficie.
Una volta che la candela è ben solidificata, puoi decorare il contenitore o avvolgerlo con un nastro per un regalo fai da te.
Quanto costa realizzare candele profumate fai da te?
Rispetto alle candele di marca, preparare candele profumate in casa è molto più conveniente. Il costo medio della cera si aggira intorno ai 5-10 euro al chilo, mentre una confezione di stoppini costa circa 1-2 euro. Gli oli essenziali, se acquistati in boccette da 10 ml, variano tra i 5 e gli 8 euro.
Con un investimento iniziale di circa 15 euro, puoi realizzare da 4 a 6 candele di medie dimensioni. Considera che le stesse candele acquistate già pronte possono costare tra 7 e 15 euro l’una. In media, le candele fatte in casa possono costare fino al 50% in meno rispetto a quelle commerciali.
Nel tempo, acquistando i materiali in formato più grande, il risparmio aumenta perché puoi riutilizzare i contenitori e comprare cera e oli a prezzi più vantaggiosi.
Quali sono i benefici delle candele profumate fatte in casa?
Preparare candele profumate in casa offre diversi vantaggi. Puoi scegliere ingredienti naturali e profumazioni personalizzate, evitando sostanze artificiali spesso presenti nei prodotti industriali. Inoltre, controlli la qualità degli oli essenziali e della cera.
Il processo di creazione è rilassante e stimolante: realizzare una candela con le proprie mani dà soddisfazione e consente di creare regali originali a basso costo. Le candele fai da te sono anche più sostenibili, poiché puoi riutilizzare i vasetti e ridurre gli sprechi.
Infine, le candele profumate fai da te sono ideali per chi ha esigenze particolari, come allergie o intolleranze a determinati profumi o ingredienti. Puoi quindi creare una candela su misura per te o per chi ami, risparmiando e divertendoti.
Davide Pellegrino
Geometra Abilitato, Tecnico della Manutenzione Edile
Geometra abilitato con oltre 15 anni di esperienza in cantiere e manutenzione edile residenziale. Si occupa di piccoli e grandi interventi su impianti idraulici, elettrici e termici, perizie tecniche e pratiche catastali. Appassionato di fai-da-te, insegna ai lettori come affrontare le riparazioni domestiche più comuni in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.