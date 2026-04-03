Candele profumate fai da te: ecco come farle in casa spendendo pochissimo

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Candele profumate fai da te: ecco come farle in casa spendendo pochissimo
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Candele profumate fai da te: ecco come farle in casa spendendo pochissimo

Davide Pellegrino3 Aprile 20264 min lettura

Le candele profumate fai da te possono essere facilmente realizzate in casa con un investimento minimo. Questa guida illustra i materiali necessari, i passaggi da seguire e i profumi più apprezzati per ottenere candele personalizzate e economiche.

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Quali materiali servono per fare candele profumate in casa?

Per preparare candele profumate in casa ti bastano davvero pochi materiali. Il cuore della candela è la cera, che può essere di soia, paraffina o cera d’api. Oltre alla cera, procurati stoppini in cotone, oli essenziali per la profumazione, piccoli contenitori resistenti al calore e un pentolino per sciogliere la cera a bagnomaria.

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Un termometro da cucina aiuta a controllare la temperatura della cera, mentre bastoncini o mollette servono per fissare lo stoppino al centro del contenitore. Se vuoi aggiungere un tocco di colore, puoi usare coloranti specifici per candele.

  • Cera vegetale, d’api o paraffina (circa 5-10 euro/kg)
  • Stoppini in cotone (1-2 euro per 10 pezzi)
  • Oli essenziali o fragranze (5-8 euro per 10 ml)
  • Contenitori in vetro o alluminio (1-3 euro cad.)
  • Bastoncini, pinze o mollette
  • Termometro da cucina

Il costo totale dei materiali per produrre 4-6 candele si aggira tra 12 e 18 euro, ben al di sotto del prezzo delle candele artigianali acquistate nei negozi.

Come scegliere i profumi giusti per le candele fai da te?

La scelta dei profumi per candele fai da te è una delle fasi più creative. Gli oli essenziali sono molto usati per le candele naturali: lavanda, eucalipto, arancia dolce, vaniglia e cannella sono tra i più apprezzati. Puoi combinare più essenze per ottenere fragranze personalizzate.

Considera l’ambiente in cui userai la candela: per la zona relax, scegli note rilassanti come lavanda o camomilla; per il soggiorno, agrumi e menta danno energia. Ricorda che la quantità di olio essenziale non deve superare il 10% del peso della cera, per non compromettere la combustione.

  • Lavanda: rilassa e favorisce il sonno
  • Vaniglia: dolce e avvolgente
  • Arancia e cannella: calde e natalizie
  • Eucalipto: purificante e rinfrescante
  • Rosa: elegante e romantico

Se preferisci, puoi usare fragranze sintetiche apposite per candele, che sono più stabili durante la combustione e offrono una maggiore varietà di profumi.

Qual è il procedimento passo passo per realizzare candele profumate?

Preparare candele profumate in casa è semplice e veloce. In media, tutto il processo – dalla fusione della cera all’indurimento completo – richiede tra 1 e 2 ore. Ecco come fare:

  1. Prepara il contenitore: posiziona lo stoppino al centro, fissandolo con una molletta o un bastoncino.
  2. Sciogli la cera a bagnomaria. Porta la cera a circa 70°C, mescolando finché è completamente liquida.
  3. Aggiungi i profumi per candele fai da te quando la cera scende a circa 60°C. Versa gli oli essenziali o le fragranze e, se vuoi, il colorante.
  4. Mescola bene e versa la cera profumata nel contenitore. Lascia almeno 1 cm dal bordo.
  5. Lascia raffreddare e solidificare le candele a temperatura ambiente per almeno un’ora. Taglia lo stoppino a circa 1 cm dalla superficie.

Una volta che la candela è ben solidificata, puoi decorare il contenitore o avvolgerlo con un nastro per un regalo fai da te.

Quanto costa realizzare candele profumate fai da te?

Rispetto alle candele di marca, preparare candele profumate in casa è molto più conveniente. Il costo medio della cera si aggira intorno ai 5-10 euro al chilo, mentre una confezione di stoppini costa circa 1-2 euro. Gli oli essenziali, se acquistati in boccette da 10 ml, variano tra i 5 e gli 8 euro.

Con un investimento iniziale di circa 15 euro, puoi realizzare da 4 a 6 candele di medie dimensioni. Considera che le stesse candele acquistate già pronte possono costare tra 7 e 15 euro l’una. In media, le candele fatte in casa possono costare fino al 50% in meno rispetto a quelle commerciali.

Nel tempo, acquistando i materiali in formato più grande, il risparmio aumenta perché puoi riutilizzare i contenitori e comprare cera e oli a prezzi più vantaggiosi.

Quali sono i benefici delle candele profumate fatte in casa?

Preparare candele profumate in casa offre diversi vantaggi. Puoi scegliere ingredienti naturali e profumazioni personalizzate, evitando sostanze artificiali spesso presenti nei prodotti industriali. Inoltre, controlli la qualità degli oli essenziali e della cera.

Il processo di creazione è rilassante e stimolante: realizzare una candela con le proprie mani dà soddisfazione e consente di creare regali originali a basso costo. Le candele fai da te sono anche più sostenibili, poiché puoi riutilizzare i vasetti e ridurre gli sprechi.

Infine, le candele profumate fai da te sono ideali per chi ha esigenze particolari, come allergie o intolleranze a determinati profumi o ingredienti. Puoi quindi creare una candela su misura per te o per chi ami, risparmiando e divertendoti.

Davide Pellegrino

Geometra Abilitato, Tecnico della Manutenzione Edile

Geometra abilitato con oltre 15 anni di esperienza in cantiere e manutenzione edile residenziale. Si occupa di piccoli e grandi interventi su impianti idraulici, elettrici e termici, perizie tecniche e pratiche catastali. Appassionato di fai-da-te, insegna ai lettori come affrontare le riparazioni domestiche più comuni in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

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