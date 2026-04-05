Casa Leggi →: Immagini buongiorno e frasi 6 aprile 2026: galleria nuova Mai mettere questo nel microonde: ecco cosa rischi

Non tutti gli oggetti sono adatti per il microonde. Alcuni materiali possono rilasciare sostanze tossiche o causare incendi. Questo articolo esplorerà gli oggetti che non dovrebbero mai essere messi nel microonde e i rischi associati.

Quali materiali non devono essere messi nel microonde?

Non tutto ciò che usi in cucina è sicuro per il microonde. I materiali più pericolosi sono metallo, alcune plastiche e la carta non trattata. Il metallo, come posate, fogli di alluminio e vaschette, può scatenare scintille e danni. Le plastiche non certificate per l’uso nel microonde si deformano o rilasciano sostanze chimiche nocive. Anche la carta da cucina con decorazioni metalliche o sacchetti di carta marrone rischiano di prendere fuoco facilmente.

Non dimenticare di controllare se il contenitore riporta la scritta “adatto al microonde”. Piatti con decorazioni dorate, tazze con inserti metallici e alcuni contenitori per asporto possono sembrare innocui, ma nascondono rischi significativi.

Metallo : provoca scintille, potenziali incendi e danneggiamenti all’elettrodomestico.

: provoca scintille, potenziali incendi e danneggiamenti all’elettrodomestico. Plastica non idonea: si scioglie, si deforma e può rilasciare composti tossici.

Carta non trattata: può carbonizzarsi o prendere fuoco rapidamente.

Rischi di incendi e esplosioni: cosa può succedere?

Il microonde genera calore rapidamente e in modo non uniforme. I materiali inadatti possono surriscaldarsi, fondersi o persino esplodere. Il metallo, in particolare, riflette le microonde, generando archi elettrici e scintille che possono trasformarsi in fiamme.

Dati recenti indicano che circa il 15% degli incendi domestici collegati agli elettrodomestici nasce da un uso scorretto del microonde. Spesso la causa è proprio la presenza di oggetti pericolosi nel microonde, come carta e plastica non adatte.

Contenitori chiusi ermeticamente possono esplodere per la pressione interna.

Uova intere e alimenti con buccia rischiano di esplodere per l’accumulo di vapore.

Oggetti metallici provocano archi elettrici e possono incendiare materiali vicini.

Pericoli per la salute: sostanze tossiche rilasciate nel microonde

Oltre agli incendi, la salute è a rischio se metti nel microonde materiali non sicuri. Alcune plastiche rilasciano sostanze come il BPA (bisfenolo A) e ftalati. Questi composti sono associati a effetti negativi sul sistema endocrino e sullo sviluppo.

Il rilascio di sostanze tossiche spesso non dà segnali visibili. Un piatto apparentemente integro può aver ceduto molecole dannose agli alimenti riscaldati. Anche la carta stampata o decorata può liberare inchiostri e coloranti non alimentari.

BPA: presente in alcune plastiche rigide, interferisce con gli ormoni.

Ftalati: usati per rendere flessibile la plastica, si trasferiscono facilmente a cibi grassi e caldi.

Inchiostri e colle: migrano dai contenitori di carta verso gli alimenti durante il riscaldamento.

Cosa fare se un oggetto va a fuoco nel microonde?

Se noti scintille o fiamme, non aprire subito lo sportello. Spegni il microonde e stacca la spina. Lascialo chiuso: la mancanza di ossigeno soffocherà il fuoco più rapidamente. Solo quando sei certo che le fiamme siano spente, apri con cautela e controlla i danni.

Non usare mai acqua per spegnere incendi causati da olio o oggetti metallici. Se il fuoco persiste o si propaga, chiama i vigili del fuoco. Meglio perdere un elettrodomestico che rischiare la salute o la casa.

Alternative sicure: cosa si può mettere nel microonde?

Vetro temperato, ceramica senza decorazioni metalliche e plastiche certificate “microwave safe” sono le scelte più sicure. Questi materiali resistono alle alte temperature senza alterarsi né rilasciare sostanze nocive.

Quando scegli un contenitore, cerca il simbolo con le onde o la scritta “per microonde”. Le pellicole trasparenti specifiche per microonde e i coperchi in silicone progettati per l’alta temperatura aiutano a evitare schizzi e mantenere uniforme il riscaldamento.

Usa solo contenitori con simbolo “microonde”. Evita piatti e bicchieri con decorazioni dorate o argentate. Preferisci vetro o ceramica neutra per riscaldare e cucinare. Controlla sempre l’integrità dei materiali: crepe o rotture aumentano il rischio di rilascio di sostanze tossiche.

Prestando attenzione a cosa non mettere nel microonde, riduci il rischio di incidenti e proteggi la salute. Scegliere materiali idonei è il modo più semplice per sfruttare al meglio questo elettrodomestico, in tutta sicurezza.