Casa Leggi →: Banconote da 50 euro: allerta! Se c'è questo dettaglio significa che… Muffa dietro i mobili: ecco perché si forma e come prevenirla

La muffa dietro i mobili si forma soprattutto in ambienti umidi e poco ventilati, dove l’aria ristagna e la condensa si accumula sulle superfici. Prevenire la comparsa di muffa dietro i mobili è possibile adottando alcuni accorgimenti pratici: agendo su umidità, aerazione e manutenzione puoi evitare la proliferazione di funghi dannosi per la salute e la struttura dei mobili stessi. In questo articolo scopri cause, strategie di prevenzione e rimedi per mantenere la tua casa più sana.

Quali sono le cause della muffa dietro i mobili?

La muffa si sviluppa quando le condizioni ambientali favoriscono la crescita di spore fungine. Dietro i mobili, la situazione può peggiorare a causa della mancanza di circolazione d’aria. I mobili posizionati a ridosso di pareti fredde o esposte a nord trattengono l’umidità, soprattutto se non c’è spazio sufficiente tra schienale e muro.

Le principali cause della muffa dietro i mobili includono:

Condensa prodotta da differenza di temperatura tra interno ed esterno.

Infiltrazioni d’acqua da muri esterni o tubature difettose.

Pareti non isolate termicamente o ponti termici.

Assenza di ricambio d’aria costante.

Livelli di umidità superiore al 60% in casa, valore oltre cui si rischia la formazione di muffe secondo le linee guida sulla qualità dell’aria interna.

Se in casa si asciugano spesso panni o le finestre restano chiuse per lunghi periodi, il rischio di umidità e muffa nei mobili aumenta sensibilmente.

Come prevenire la formazione di muffa dietro i mobili?

Prevenire la muffa dietro i mobili richiede attenzione ad abitudini e dettagli pratici. L’obiettivo è mantenere i livelli di umidità sotto il 60%, come raccomandato dalle principali linee guida sulla salubrità domestica.

Aerazione regolare: apri le finestre almeno 10 minuti al giorno, soprattutto dopo aver cucinato o fatto la doccia. Se possibile, crea correnti d’aria per favorire l’asciugatura delle superfici. Distanzia i mobili dal muro: lascia sempre uno spazio di almeno 5-10 cm tra mobili e parete. Questo facilita il passaggio dell’aria e limita i ristagni di umidità. Utilizza deumidificatori o sali assorbiumidità nelle stanze più esposte. Evita di appoggiare mobili su pareti fredde o umide, soprattutto in cantine, taverne e camere da letto a nord. Controlla periodicamente la presenza di condensa e asciuga subito eventuali gocce o macchie bagnate.

Un altro consiglio utile: non coprire i termosifoni con tende pesanti, perché impediscono la circolazione dell’aria calda tra mobili e pareti.

Rimedi efficaci per eliminare la muffa dai mobili

Quando la muffa compare, bisogna agire in fretta. Prima di tutto, sposta il mobile e individua l’estensione del problema. Se la muffa è superficiale, puoi intervenire con rimedi naturali o specifici prodotti antimuffa.

Prepara una soluzione con acqua e aceto bianco (in parti uguali) e applicala con un panno morbido. Lasciala agire per 15-20 minuti, poi risciacqua e asciuga bene.

Per macchie più ostinate, utilizza prodotti antimuffa a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) seguendo le istruzioni della confezione.

Assicurati che il mobile sia completamente asciutto prima di riposizionarlo. I tempi di asciugatura consigliati sono almeno 24-48 ore, meglio se in ambiente ventilato.

Se l’interno del mobile è stato colpito da muffa, lascia le ante aperte e usa un ventilatore per accelerare l’asciugatura.

Pulire la parete dietro il mobile è altrettanto importante: usa la stessa soluzione e verifica che non ci siano infiltrazioni o intonaco danneggiato.

Quando è necessario contattare un professionista per la muffa?

Se la muffa dietro i mobili ricompare dopo pochi giorni dalla pulizia, o se l’odore di umido persiste, potresti avere un problema strutturale come infiltrazioni, perdite o isolamento insufficiente. In questi casi è meglio rivolgersi a un tecnico specializzato.

Chiedi aiuto anche se vedi macchie estese, muffa nera o verde che si espande su più pareti, oppure se noti danni all’intonaco e presenza di acqua visibile. Un professionista può effettuare misurazioni precise dell’umidità, individuare ponti termici e suggerire interventi mirati secondo le norme sulla qualità dell’aria interna.

Ricorda che la salute viene prima di tutto: l’esposizione prolungata alla muffa può causare allergie, problemi respiratori e peggiorare la qualità dell’aria nelle stanze. Intervenire in modo tempestivo e consapevole è il miglior modo per prevenire la muffa dietro i mobili e mantenere un ambiente domestico sano.