Cucina Economica: torta di pere al frangipane

La ricetta in questione prevede la preparazione di una squisita crostata alle pere, con una base di frolla e una golosa crema frangipane.

Per iniziare, si deve lavorare il burro con lo zucchero e la farina per la frolla, fino a ottenere un composto sabbiato. Successivamente, si aggiunge il tuorlo d’uovo e si continua a lavorare fino a formare una palla liscia. Questo impasto va avvolto nella pellicola e lasciato riposare in frigorifero per circa mezz’ora.

Per la crema frangipane, si lavora il burro con lo zucchero morbido, aggiungendo poi l’uovo a temperatura ambiente e mescolando fino a incorporarlo perfettamente. A questo punto, si aggiunge la farina, un pizzico di sale e le mandorle in polvere, lavorando il tutto fino ad ottenere una crema omogenea.

Una volta pronta la frolla, si stende con il mattarello e si adagia all’interno di una teglia da crostata, foderando la base in modo grossolano. Si spalma poi la crema frangipane sulla base di frolla cruda e si dispongono le fettine sottili di pere sopra, sovrapponendole leggermente. Per completare, si cospargono le pere con dello zucchero di canna o bianco e, se gradito, della cannella.

La crostata va infornata a 180° in modalità statica per circa 50 minuti. Una volta cotta, si può lucidare la superficie spennellando con della confettura di albicocche per un tocco finale di dolcezza.

Questa ricetta è perfetta per chi ama i dolci rustici e genuini, con il gusto delicato delle pere che si sposa alla perfezione con la morbida crema frangipane. Ideale per una merenda golosa o per concludere in bellezza un pranzo in famiglia, questa crostata sarà apprezzata da grandi e piccini.

Inoltre, la preparazione non è particolarmente complicata e richiede ingredienti comuni che si trovano facilmente in qualsiasi dispensa. Con pochi passaggi semplici e una cottura attenta, si potrà ottenere un dolce fragrante e irresistibile che conquisterà il palato di tutti gli ospiti.

La crostata alle pere è anche un’ottima alternativa alle classiche torte e crostate, perfetta per chi vuole stupire con un dolce dall’aspetto raffinato ma dalla preparazione accessibile a tutti. Un mix di sapori e consistenze che renderanno indimenticabile ogni morso, regalando momenti di vero piacere gustativo a chiunque la assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

