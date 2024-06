Cucina in balcone con Ruben: Fiori di zucca e baccalà

Ruben Bondi è un giovane chef romano nato il 2 luglio 1997, diventato popolare grazie alla sua presenza sui social media e al suo programma televisivo “Cucina in balcone con Ruben” trasmesso su Food Network. In un episodio del suo show, condivide la ricetta di un secondo piatto semplice ma gustoso: i fiori di zucca e baccalà.

La ricetta dei fiori di zucca e baccalà proposta da Ruben è un piatto sfizioso e saporito, adatto a tutti i palati. Gli amanti del pesce apprezzeranno sicuramente questa prelibatezza, ma anche chi non è solitamente un fan dei piatti a base di pesce potrebbe restarne piacevolmente sorpreso. La preparazione richiede pochi ingredienti, ma il risultato finale è davvero delizioso.

Per preparare questo piatto, è necessario iniziare facendo bollire il baccalà ammollato e dissalato nel latte insieme ad aglio e alloro per circa 30 minuti. Successivamente, il baccalà va frullato aggiungendo gradualmente dell’olio d’oliva fino a ottenere la giusta consistenza. Nel frattempo, è importante pulire accuratamente i fiori di zucca, eliminando il pistillo e farcendoli con il baccalà mantecato.

Una volta farciti i fiori di zucca, si procede preparando una pastella con birra, olio, farina e albume. I fiori farciti vanno quindi immersi nella pastella e fritti in abbondante olio d’arachidi ben caldo fino a quando non risultano dorati e croccanti. Una volta pronti, vanno sgocciolati su carta assorbente e possono essere serviti caldi, magari accompagnati da un buon bicchiere di vino o una birra fresca.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta includono baccalà, latte, olio d’oliva, aglio, alloro, fiori di zucca, olio di semi di arachidi e la pastella per fritture. La combinazione di questi ingredienti semplici ma gustosi crea un piatto che soddisferà i palati più esigenti e che può essere preparato anche da chi non ha una grande esperienza in cucina.

Ruben Bondi, con la sua passione per la cucina e il suo talento culinario, continua a conquistare il pubblico con le sue ricette originali e creative. Grazie al suo programma televisivo e alla sua presenza online, ha dimostrato di essere uno dei giovani chef italiani più promettenti del panorama gastronomico contemporaneo. I fiori di zucca e baccalà sono solo uno degli esempi delle sue creazioni culinarie che uniscono tradizione e innovazione in un mix di sapori unici e apprezzati da tutti.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria