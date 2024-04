Fatto in casa per voi: Calzone al forno

Il procedimento per preparare un delizioso calzone inizia con la preparazione dell’impasto. In una ciotola, si uniscono la farina 00, il lievito di birra disidratato e due cucchiaini di zucchero. Dopo una prima mescolata, si aggiunge l’acqua tiepida poco alla volta e si regola di sale. Si lavora l’impasto energicamente sul piano fino a ottenere una consistenza morbida e omogenea. A questo punto, si trasferisce l’impasto in una ciotola, si copre con pellicola e si lascia lievitare fino al raddoppio del volume, circa un’ora e mezza.

Una volta che l’impasto ha lievitato, si infarina un foglio di carta forno e si rovescia sopra l’impasto. Con le mani infarinate, si allarga bene l’impasto e si aggiunge la salsa di pomodoro, la mozzarella a cubetti, una spolverata di origano e un giro d’olio. Aiutandosi con la carta forno, si piega il calzone a metà e si sigillano i bordi. Il calzone viene poi sistemato su una teglia e spennellato con olio extravergine d’oliva.

Prima di infornare, si cuoce il calzone in forno già caldo a 190°C per 30 minuti. Una volta cotto, si sforna e si lascia raffreddare leggermente prima di servire. Questo piatto è perfetto da gustare caldo, magari accompagnato da un’insalata fresca per un pasto completo e gustoso.

In conclusione, preparare un calzone in casa è un’ottima idea per stupire amici e familiari con un piatto genuino e saporito. Seguendo passo dopo passo le istruzioni e dedicando un po’ di tempo alla preparazione dell’impasto e alla farcitura, si otterrà un risultato sicuramente apprezzato da tutti. Non resta che mettersi all’opera e deliziare il palato con un calzone fatto in casa, ricco di ingredienti freschi e di qualità. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

