Fatto in casa per voi: Cavallucci marchigiani

La ricetta dei cavallucci è un dolce tipico della tradizione toscana, perfetto da gustare durante le festività natalizie o in qualsiasi momento dell’anno.

Per preparare i cavallucci, iniziamo mescolando il mosto cotto, il caffè, un cucchiaio di zucchero e il cacao amaro in una ciotola. Aggiungiamo poi le mandorle tritate, i fichi secchi a pezzetti, le noci tritate e l’uvetta. Uniamo infine il pangrattato e le scorze grattugiate di mezza arancia e mezzo limone, mescolando bene il tutto e lasciando riposare per 30 minuti. Nel frattempo, prepariamo l’involucro sciogliendo 70 grammi di zucchero con il vino in un pentolino e aggiungendo poi l’olio di semi di girasole. Versiamo i liquidi nella ciotola con la farina e lavoriamo l’impasto fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea. Lasciamo riposare l’impasto per altri 30 minuti coperto con un canovaccio.

Una volta riposato, stendiamo l’impasto su un piano infarinato con l’aiuto di un mattarello, cercando di ottenere una sfoglia spessa alcuni millimetri. Con un coppapasta del diametro di 10 centimetri, ricaviamo 12 dischi dalla sfoglia. Al centro di ogni disco mettiamo un cucchiaino abbondante di impasto, bagniamo i bordi della sfoglia con le dita inumidite e chiudiamo la pasta intorno al ripieno, dandole la forma di una mezzaluna. Disponiamo i cavallucci su una teglia ricoperta di carta forno e facciamo tre piccoli tagli sul dorso di ogni dolce con l’aiuto delle forbici. Inforniamo i cavallucci in forno già caldo a 180°C per circa 15 minuti, finché saranno dorati e fragranti.

I cavallucci sono dei dolci dal sapore intenso e ricco, grazie alla presenza di ingredienti come il mosto cotto, le mandorle, i fichi secchi e le noci. La combinazione di questi ingredienti crea un contrasto di consistenze e sapori che rende i cavallucci irresistibili. La preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale è sicuramente degno di nota.

Durante la preparazione, è importante seguire attentamente le istruzioni e rispettare i tempi di riposo dell’impasto, in modo da garantire la giusta consistenza e fragranza ai cavallucci. La fase dell’involucro è fondamentale per creare una pasta morbida e facilmente lavorabile, che consentirà di ottenere dei dolci dalla forma perfetta e dal cuore ricco e gustoso.

Una volta cotti, i cavallucci possono essere conservati in un contenitore ermetico per diversi giorni, mantenendo intatto il loro sapore e la loro fragranza. Possono essere gustati da soli come dolce fine pasto o accompagnati da una tazza di caffè o tè per una merenda golosa e genuina. Provate a preparare i cavallucci seguendo questa ricetta e lasciatevi conquistare dal loro sapore autentico e dalla loro tradizione culinaria toscana. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria