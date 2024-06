Fatto in casa per voi: Charlotte con i frutti di bosco

La ricetta in questione prevede la preparazione di una deliziosa torta con crema pasticcera e frutti di bosco. Per iniziare, si deve preparare la crema pasticcera, scaldando il latte con la buccia di limone in un pentolino. Nel frattempo, in un’altra pentola si devono rompere le uova, aggiungere lo zucchero e l’amido di mais, mescolando bene il tutto con una frusta. Successivamente, si deve versare il latte caldo a filo, continuando a mescolare, e portare la crema sul fuoco fino a quando non si addensa, circa 5 minuti. Una volta pronta, la crema va versata in una ciotola, coperta con pellicola trasparente e lasciata raffreddare.

Dopo aver montato la panna e messo in ammollo la gelatina, si può riprendere la crema ormai fredda e unire metà della panna montata, mescolando bene il tutto con delle fruste elettriche. Successivamente, si deve sciogliere la gelatina in un pentolino con dell’acqua e aggiungerla alla crema, mescolando sempre con le fruste elettriche. A questo punto, si può preparare la base della torta, posizionando un anello a cerniera da 24 cm di diametro su un piatto e sistemando i savoiardi intorno ad esso, bagnati con acqua zuccherata.

Dopo aver versato metà della crema sulla base della torta, livellandola con una spatola, si possono aggiungere uno strato di frutti di bosco e uno di savoiardi, bagnati nuovamente con acqua zuccherata. Si procede quindi con l’aggiunta della restante crema, livellando bene la superficie. La panna rimasta viene trasferita in una sac à poche con punta a stella e utilizzata per decorare la torta con ciuffi di panna e frutti di bosco nella parte centrale.

Una volta completata la decorazione, la torta va lasciata riposare in frigo per almeno 2 ore, affinché si solidifichi bene. Trascorso il tempo di riposo, si può togliere l’anello a cerniera e decorare la torta con un nastrino colorato e dello zucchero a velo. In questo modo, si otterrà una torta fresca, cremosa e ricca di frutti di bosco, perfetta per essere gustata in ogni occasione.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

