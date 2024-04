Fatto in casa per voi: Ciambellone con mosto mele e noci

Per preparare un delizioso ciambellone, inizia mettendo a bagno l’uvetta in una ciotolina con acqua. Nel frattempo, rompi le uova in una ciotola grande e aggiungi lo zucchero, quindi frulla il tutto con uno sbattitore elettrico fino a ottenere un composto ben gonfio. Aggiungi l’olio di semi e mescola bene. Successivamente, versa il mosto nell’impasto e amalgamalo mescolando con cura. Aggiungi la farina poco alla volta, continuando a mescolare con le fruste elettriche, fino a ottenere un composto liscio e privo di grumi. Aggiungi il lievito e mescola con una spatola. Strizza l’uvetta e aggiungila all’impasto insieme alle noci tagliate grossolanamente. Mescola bene e infine aggiungi i pezzetti di mela sbucciata.

Prepara una teglia da 26 centimetri di diametro, ungi e infarinala, quindi versa l’impasto del ciambellone all’interno. Spolvera un po’ di zucchero semolato in superficie e inforna a 180°C per circa 40-45 minuti. Una volta pronto, lascia raffreddare il ciambellone prima di servirlo.

Il ciambellone è un dolce soffice e profumato, perfetto da gustare a colazione o a merenda. L’uvetta aggiunge un tocco di dolcezza e morbidezza, mentre le noci donano croccantezza e sapore. Le mele, tagliate a pezzetti, aggiungono freschezza e un sapore fruttato al dolce.

La preparazione del ciambellone è piuttosto semplice e richiede pochi passaggi. È importante seguire attentamente le istruzioni per ottenere un risultato perfetto. L’uvetta va messa a bagno in anticipo, in modo che si ammorbidisca e si integri meglio nell’impasto. Le uova vanno montate con lo zucchero fino a diventare gonfie e spumose, per garantire la giusta consistenza al dolce.

L’aggiunta dell’olio di semi rende il dolce più morbido e umido, mentre il mosto conferisce un sapore intenso e caratteristico. La farina va aggiunta poco alla volta per evitare la formazione di grumi, e il lievito va incorporato delicatamente per garantire la lievitazione ottimale.

Una volta che tutti gli ingredienti sono stati amalgamati, è il momento di aggiungere l’uvetta, le noci e le mele tagliate a pezzetti. Mescola con cura per distribuire uniformemente tutti gli ingredienti nell’impasto. Versa l’impasto nella teglia preparata, spolvera con zucchero semolato e inforna per il tempo indicato.

Una volta cotto, il ciambellone sarà dorato e profumato, pronto per essere gustato in compagnia di amici e familiari. È un dolce versatile e adatto a molte occasioni, perfetto da accompagnare con una tazza di tè caldo o caffè. Prova a preparare questo delizioso ciambellone e stupisci tutti con il suo sapore unico e avvolgente.

