Fatto in casa per voi: Li taccù

La ricetta inizia con la preparazione dell’impasto per i taccù, un tipo di pasta fresca molto amata nella tradizione culinaria italiana. Si inizia mescolando la farina di semola con l’acqua in una ciotola, per poi impastare il tutto fino a ottenere una consistenza soda e liscia. Questo impasto viene poi steso con l’aiuto di un mattarello, lavorandolo con cura fino ad ottenere una sfoglia sottile di circa un millimetro di spessore.

Una volta pronta la pasta, si passa alla preparazione del sugo che accompagnerà i taccù. In una padella viene rosolata la cipolla, a cui si aggiungono successivamente la salsiccia sbriciolata, i piselli e i funghi. Questi ingredienti vengono fatti cuocere insieme, creando un sugo ricco e saporito che si amalgama perfettamente con la pasta fresca.

Dopo aver preparato il sugo, si passa alla fase successiva della ricetta, ovvero la creazione dei taccù. La pasta viene tagliata in strisce larghe circa 10 centimetri, che vengono poi sovrapposte e tagliate per il lato corto, dando vita ai caratteristici taccù. Questi vengono cotti in acqua bollente salata e sono pronti quando salgono a galla, il che richiede solo pochi minuti di cottura.

Una volta cotti i taccù, vengono scolati direttamente nella padella con il sugo preparato in precedenza. Si aggiusta di sale e si mescola bene il tutto, in modo che la pasta fresca si impregni completamente del sapore del sugo. Infine, i taccù vengono impiattati e portati in tavola per essere gustati in tutta la loro bontà e genuinità.

In conclusione, questa ricetta dei taccù rappresenta un piatto tradizionale e gustoso, che unisce la semplicità degli ingredienti con la bontà della pasta fresca fatta in casa. Ideale da preparare in occasioni speciali o per deliziare il palato di familiari e amici, i taccù sono un vero e proprio trionfo della cucina italiana, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

