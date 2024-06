Fatto in casa per voi: Manzo all’olio

Il procedimento per preparare il manzo all’olio inizia con l’uso di un tritatutto per frullare insieme cipolla, aglio, capperi e alici. Questo trito viene poi soffritto in un tegame con un po’ di olio, aggiungendo anche il prezzemolo tritato per insaporire il tutto. Successivamente si aggiunge la carne nel tegame e si fa rosolare da tutti i lati. Una volta che la carne è ben dorata, si sfuma con del vino e si ricopre con olio extravergine di oliva e acqua in egual misura.

Dopo aver coperto il tegame con il coperchio, si lascia cuocere il manzo per circa un’ora, girandolo di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme. Una volta cotta, la carne viene tolta dal tegame e posta su un tagliere. Nel fondo di cottura rimasto nel tegame, si aggiunge formaggio grattugiato e pangrattato, regolando di sale e lasciando rapprendere la salsina.

Nel frattempo, vengono preparate delle patate lesse condite con prezzemolo tritato, cipolla, olio e sale. A questo punto, si spegne il fuoco sotto la salsina di condimento e si taglia la carne a fette spesse circa un centimetro. Per servire, si impiatta il manzo all’olio cospargendolo con la salsina e accompagnandolo con le patate condite.

In sintesi, la ricetta prevede di frullare cipolla, aglio, capperi e alici, soffriggerli in olio e aggiungere prezzemolo tritato. Successivamente si rosola la carne, si sfuma con il vino e si cuoce coperta con olio e acqua. Una volta cotta, si aggiunge formaggio grattugiato e pangrattato al fondo di cottura per creare una salsina. Le patate vengono lesse e condite con prezzemolo, cipolla, olio e sale, mentre la carne viene tagliata a fette e servita con la salsina e le patate.

In conclusione, il manzo all’olio è un piatto gustoso e ricco di sapori, perfetto da servire in occasioni speciali o per un pranzo in famiglia. La preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da tutti gli amanti della buona cucina tradizionale.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

