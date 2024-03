Fatto in casa per voi: panfocaccia erbette e provola

Il procedimento per preparare il panfocaccia inizia unendo gli ingredienti secchi in una ciotola e mescolandoli con le mani. In un’altra ciotola vengono mescolati latte, acqua, olio e sale, per poi aggiungere la farina poco alla volta e lavorare l’impasto con le mani fino a renderlo omogeneo ed elastico. L’impasto viene poi messo in una ciotola infarinata, coperto e lasciato lievitare fino al raddoppio del volume.

Una volta lievitato, l’impasto viene lavorato nuovamente e steso su un foglio di carta forno infarinato, formando un rettangolo. Vengono posizionate le erbette lessate e le fette di provola sull’impasto, che viene poi arrotolato aiutandosi con la carta forno. Dopo una seconda lievitazione su una teglia, il rotolo viene spennellato con tuorlo sbattuto e infornato a 180°C per 40 minuti in forno ventilato o a 190°C in forno statico.

Una volta cotto, il panfocaccia viene lasciato intiepidire leggermente prima di essere tagliato a fette e servito. Questa ricetta semplice e gustosa richiede pochi ingredienti ma garantisce un risultato fragrante e saporito, perfetto da gustare come antipasto o spuntino durante una giornata speciale.

In conclusione, il panfocaccia è un piatto semplice da preparare ma ricco di sapore, grazie alla combinazione di erbette e formaggio che lo rendono irresistibile. Perfetto come antipasto o spuntino, questo rotolo di pane farcito è ideale per sorprendere i propri ospiti con un piatto fatto in casa e genuino. Seguendo passo dopo passo le istruzioni della ricetta, è possibile ottenere un risultato perfetto e delizioso che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

