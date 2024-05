Fatto in casa per voi: Ravioli fusion

Per la preparazione dei ravioli fusion, è importante iniziare dalla pasta fresca. In una ciotola, si aggiungono le uova alla farina insieme a un pizzico di sale e dell’olio d’oliva. Con l’aiuto di una forchetta, si mescola lentamente incorporando la farina nei liquidi. Una volta ottenuta una consistenza omogenea, si trasferisce l’impasto sul piano di lavoro e si continua ad impastare. Dopo aver coperto la pasta con un canovaccio, si lascia riposare per circa 30 minuti.

Nel frattempo, si prepara il ripieno: i gamberetti vengono messi in una ciotola e conditi con pepe bianco, vino, sale e lasciati insaporire. Gli asparagi, precedentemente lessati, vengono tagliati a dadini. In un’altra ciotola, si sbattono le uova e si strapazzano in una padella. Successivamente, si uniscono gli asparagi ai gamberetti e alle uova strapazzate, aggiungendo zenzero grattugiato e olio aromatizzato. Dopo aver lavorato brevemente l’impasto, si divide a metà e si passa nella macchina per la pasta per ottenere una sfoglia sottile.

Una volta stesa la sfoglia, si infarina e si aggiunge il ripieno, chiudendo e sigillando i ravioli. Si procede quindi a tagliare i ravioli con una rotella dentellata. Mentre si porta l’acqua ad ebollizione per cuocere i ravioli, si prepara il sugo in una pentola con un po’ d’olio e pomodorini tagliati, lasciandoli appassire e aggiustando di sale.

Una volta che l’acqua bolle, si salano e si cuociono i ravioli, scolandoli direttamente nel sugo e passandoli in padella. Infine, si impiattano i ravioli fusion e si decorano con prezzemolo tritato.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

