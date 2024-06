Fatto in casa per voi: Risotto ai funghi porcini

Nel primo passaggio della ricetta, si inizia preparando il brodo vegetale mettendo una pentola sul fuoco con l’acqua e aggiungendo le verdure pulite, come la carota, la costa di sedano e la cipolla, oltre al sale. Per dare al brodo un sapore intenso e un colore ambrato, si aggiungono anche i funghi porcini secchi, che vengono idratati direttamente nel brodo.

Dopo aver lasciato bollire il brodo vegetale per circa 20 minuti, si passa alla preparazione del risotto. In un tegame capiente, si fa sciogliere il burro con dell’olio di oliva e si fa rosolare mezza cipolla tritata. Successivamente si aggiunge il riso e si fa tostare per qualche minuto, sfumando poi con mezzo bicchiere di vino bianco.

Una volta tostato il riso, si uniscono i funghi champignon affettati e si aggiungono i funghi porcini precedentemente ammollati nel brodo. Si inizia quindi ad aggiungere il brodo al riso, poco alla volta, mescolando costantemente. Si continua ad aggiungere il brodo e mescolare finché il riso non è completamente cotto, il che richiederà circa 15-20 minuti.

Una volta che il riso è cotto, si manteca con del burro e si aggiunge, se si desidera, del parmigiano grattugiato per dare cremosità al piatto. Infine, si aggiunge del prezzemolo fresco tritato per dare un tocco di freschezza al piatto.

In conclusione, questa ricetta per il risotto ai funghi è un piatto ricco di sapori e profumi, grazie all’uso dei funghi porcini secchi e champignon che conferiscono al piatto un sapore intenso e avvolgente. La preparazione del brodo vegetale iniziale aggiunge ulteriore profondità al piatto, mentre il tostare il riso prima della cottura contribuisce a dare al piatto una consistenza croccante e cremosa. L’aggiunta di vino bianco e parmigiano grattugiato enfatizza ulteriormente i sapori del piatto, mentre il prezzemolo fresco tritato aggiunge una nota fresca e erbacea al piatto. In definitiva, questo risotto ai funghi è un piatto perfetto da preparare per un pranzo o una cena speciale, che sicuramente conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria