Fatto in casa per voi: Torta magica al caffè

La preparazione di questa gustosa torta inizia con la separazione degli albumi dai tuorli. Successivamente, si procede montando gli albumi a neve ferma per garantire alla torta una consistenza soffice e leggera. Con l’ausilio delle fruste elettriche, si inizia a sbattere i tuorli e si aggiunge lo zucchero, continuando a mescolare fino a ottenere un composto cremoso. Si incorpora poi il burro fuso, mescolando accuratamente per garantire una distribuzione uniforme degli ingredienti.

A questo punto, si aggiunge la farina poco alla volta, continuando a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo. Successivamente, si versa il caffè nella ciotola e si mescola delicatamente con una frusta per amalgamare il tutto. Si aggiunge anche il latte, continuando a mescolare per garantire una consistenza morbida e cremosa. Gli albumi montati a neve vengono infine incorporati all’impasto, mescolando con cura per mantenere la leggerezza della preparazione.

Per cuocere la torta, si prepara una pirofila rivestendola con carta forno tagliata su misura. Si versa l’impasto nella pirofila e si piegano verso l’esterno le estremità della carta forno per mantenere la forma durante la cottura. La torta va infornata a 150°C in forno preriscaldato per circa 80 minuti, fino a quando risulta dorata e ben cotta. Una volta pronta, si sforna la torta e si lascia raffreddare, per poi rimuoverla dalla pirofila e regolare i bordi con un coltello affilato.

Infine, si procede tagliando la torta a quadrotti, pronti per essere serviti e gustati in tutta la loro bontà. La preparazione di questa torta richiede attenzione e cura nei dettagli, per garantire un risultato finale perfetto e davvero delizioso. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

