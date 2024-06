Fatto in casa per voi: Torta versata al cioccolato e cocco

Per realizzare la torta versata cioccolato e cocco, la prima cosa da fare è preparare la crema di cocco. In un pentolino, bisogna versare lo zucchero, l’amido di mais e la vanillina, mescolando bene con una frusta per evitare la formazione di grumi. Successivamente, è necessario aggiungere il latte caldo alle polveri e mescolare con cura fino a ottenere una crema densa, che richiederà circa 5 minuti di cottura a fuoco medio basso. Una volta addensata, si deve spegnere il fuoco e unire la farina di cocco mescolando energicamente. La crema al cocco è pronta e può essere conservata in frigorifero per un paio di giorni, coperta da pellicola trasparente.

Dopo aver preparato la crema, si passa alla realizzazione della torta al cioccolato. In una ciotola, occorre rompere le uova e iniziare a mescolarle con le fruste elettriche, aggiungendo lo zucchero. Continuando a mescolare, si aggiungono l’olio di semi di girasole, il latte e la farina poco alla volta. Successivamente, si unisce il cacao amaro e il lievito per dolci. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, si versa metà della preparazione in uno stampo rivestito di carta forno e si cuoce in forno ventilato a 170° per 20 minuti o in forno statico a 180° per lo stesso tempo.

Dopo i primi 20 minuti di cottura, si sforna la base di cioccolato e si ricopre con la crema al cocco, livellandola con un cucchiaio e lasciando un margine di un centimetro dal bordo. Si versa poi il resto dell’impasto sulla crema, coprendola completamente. Si inforna nuovamente la torta e si lascia cuocere per ulteriori 25 minuti, sempre a 170° in forno ventilato o a 180° in forno statico. Una volta cotta, si lascia raffreddare la torta prima di estrarla dallo stampo e servirla per una golosa merenda o colazione.

In conclusione, la torta versata cioccolato e cocco è un dolce delizioso e facile da preparare, che unisce il gusto intenso del cioccolato con la freschezza e la dolcezza del cocco. Ideale da gustare in qualsiasi momento della giornata, questa torta saprà conquistare il palato di chiunque la assaggi. Perfetta per chi ama i contrasti di sapori e la consistenza cremosa, la torta versata cioccolato e cocco è una vera coccola per il palato e un’ottima idea per una festa o un’occasione speciale. Provate a prepararla seguendo i passaggi semplici e gustatevi ogni morso di questa bontà!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

