Giusina in Cucina: Involtini di melanzane

Per preparare gli involtini di melanzane, innanzitutto bisogna lavare e affettare le melanzane, cospargerle di sale e metterle in un colapasta per far perdere il liquido di vegetazione per circa un’ora. Nel frattempo, si può abbrustolire il pangrattato in una padella antiaderente unta d’olio e trasferirlo in una terrina. Successivamente, si scioglie i filetti d’acciuga in poco olio e si mescolano al pangrattato, aggiungendo poi metà del formaggio grattugiato e amalgamando bene il tutto.

Una volta che le melanzane hanno perso il loro liquido, si possono friggere e distribuire, su ciascuna fetta, il composto preparato con il pangrattato, le acciughe e il formaggio. Si arrotolano quindi le melanzane e si dispongono gli involtini in una teglia precedentemente unta con una base di salsa di pomodoro. Si sparge sopra il sugo rimasto e si spolvera con il formaggio rimasto, per dare un tocco di sapore in più.

Infine, si infornano gli involtini di melanzane a 200° per circa venti minuti, fino a quando non risultano ben gratinati. A questo punto, gli involtini sono pronti per essere serviti e gustati. Si tratta di un piatto gustoso e ricco di sapori, perfetto da servire come secondo piatto in una cena conviviale o come piatto unico accompagnato magari da una fresca insalata.

Gli involtini di melanzane sono un piatto che richiede un po’ di tempo e pazienza nella preparazione, ma il risultato finale ne vale sicuramente la pena. Le melanzane, una volta fritte e farcite con il pangrattato, le acciughe e il formaggio, diventano morbide e saporite, mentre la gratinatura in forno conferisce loro una croccantezza irresistibile. Il contrasto tra la dolcezza delle melanzane e il sapore deciso del formaggio e delle acciughe rende questo piatto davvero speciale e apprezzato da tutti i commensali.

Inoltre, gli involtini di melanzane sono un piatto versatile che si presta a molte varianti e personalizzazioni. Si possono aggiungere ingredienti come olive, capperi, pomodori secchi o peperoni per arricchire ulteriormente il sapore, oppure si può sostituire il formaggio con della mozzarella o del provola per una versione più filante e cremosa. In ogni caso, gli involtini di melanzane sono un piatto che si presta a infinite interpretazioni e che si adatta facilmente ai gusti e alle preferenze di chi li prepara.

Insomma, gli involtini di melanzane sono un piatto che unisce tradizione e creatività, sapore e leggerezza, e che conquista sempre tutti coloro che hanno la fortuna di assaggiarlo. Provare a preparare gli involtini di melanzane è un’esperienza che vale la pena fare almeno una volta nella vita, per scoprire tutto il gusto e la bontà di questo piatto tipico della cucina italiana. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

