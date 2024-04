Giusina in Cucina: pasta patate e provola

Giusina è una donna palermitana che si è trasferita a Milano e ha raggiunto la fama come conduttrice televisiva con il suo programma “Giusina in cucina” su Food Network. Il suo show è molto popolare tra i telespettatori grazie alle ricette gustose e facili che propone. Oggi condividerà con noi la ricetta di un primo piatto molto amato in tutta Italia, la pasta patate e provola.

La pasta patate e provola è un piatto succulento che ha conquistato il palato di molti. Si tratta di una ricetta tradizionale italiana, con radici siciliane, che è diventata un classico della cucina nazionale. Giusina ci svela i segreti per preparare questo piatto delizioso e ci guida passo dopo passo nella sua realizzazione.

Per preparare la pasta patate e provola, inizieremo con un soffritto di cipolla, carote e sedano in olio extra vergine d’oliva. Aggiungeremo le patate e faremo insaporire il tutto. Successivamente, verseremo 500 ml di acqua o brodo e faremo cuocere il composto per circa mezz’ora a fuoco moderato. Se necessario, aggiungeremo un po’ d’acqua e uniremo la pasta al condimento.

Mentre il piatto cuoce, aggiungeremo la provola e la menta per dare sapore e profumo alla preparazione. Prima di terminare la cottura, uniremo un po’ di parmigiano e pepe per completare il piatto con il tocco finale di gusto. La pasta patate e provola è un piatto che si presta a diverse interpretazioni e varianti, ma la ricetta di Giusina è una garanzia di successo e bontà.

Gli ingredienti necessari per preparare la pasta patate e provola includono: 300 g di pasta mista, mezza cipolla, una costa di sedano, una carota, 800 g di patate, 500 ml di acqua o brodo vegetale, 250 g di provola affumicata, 50 g di speck, 70 g di formaggio grattugiato, sale e pepe. Questi ingredienti semplici si combinano per creare un piatto ricco e saporito che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

La pasta patate e provola è un primo piatto che si presta ad essere servito in diverse occasioni, dalle cene in famiglia ai pranzi tra amici. La sua semplicità di preparazione e il suo sapore irresistibile la rendono una scelta perfetta per chiunque voglia deliziare i propri ospiti con una ricetta genuina e tradizionale.

Grazie alla guida di Giusina, possiamo imparare a preparare questo piatto classico della cucina italiana e portare un po’ di tradizione e gusto sulla nostra tavola. La pasta patate e provola è un piatto che unisce sapori autentici e ingredienti semplici per creare un’esperienza culinaria indimenticabile. Seguendo i consigli di Giusina, saremo in grado di preparare con successo questo primo piatto e deliziare i nostri cari con un piatto ricco di sapore e tradizione.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria