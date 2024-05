Giusina in Cucina: Polpette di tonno e patate

Giusina è una palermitana che ha fatto di Milano la sua casa da diverso tempo ed è diventata un volto noto in televisione grazie al suo programma culinario “Giusina in cucina”, trasmesso su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. Con il suo show, Giusina delizia i telespettatori con ricette gustose e facili da replicare in ogni cucina. Oggi, ci guida nella preparazione di un piatto un po’ particolare: le polpette di tonno e patate.

Le polpette di tonno e patate sono un piatto sfizioso e delizioso amato da tutti. Si tratta di una ricetta semplice ma estremamente gustosa, una variante delle classiche polpette che conquista i palati di chi ama sapori unici e particolari. Queste polpette sono davvero eccezionali e si preparano in pochi passaggi, rendendole ideali per un pranzo o una cena veloce e saporita.

Per preparare le polpette di tonno e patate, occorre bollire le patate finché non diventano morbide, quindi schiacciarle e unirle al tonno, alle uova, alla menta finemente tagliuzzata, ai pomodorini semi essiccati, al sale, al pepe e alla scorza di limone. Se l’impasto risulta troppo morbido, è possibile aggiungere un po’ di pangrattato per renderlo più consistente. Successivamente, si formano delle polpettine, che vengono passate nella farina, nell’uovo e nel pangrattato prima di essere fritte in abbondante olio di semi. Per accompagnare le polpette, si consiglia di servirle con uno yogurt greco condito con un cucchiaio di miele, menta e erba cipollina.

Gli ingredienti necessari per preparare le polpette di tonno e patate sono: tonno sgocciolato (150 grammi), patate (600 grammi), menta, limone, sale, pepe, uova (2), pangrattato, farina, olio di semi per friggere, yogurt greco (250 grammi), miele, erba cipollina e pomodorini semi essiccati. Questi ingredienti si combinano perfettamente per creare un piatto ricco di sapori e dal gusto irresistibile, perfetto da gustare in ogni occasione.

Le polpette di tonno e patate rappresentano un secondo piatto della cucina siciliana, che si presta a soddisfare i palati più esigenti. La loro preparazione richiede circa 20 minuti in totale, tra cottura e preparazione, rendendole una scelta ideale per una cena veloce e gustosa. La combinazione di tonno e patate conferisce a queste polpette un sapore unico e avvolgente, che conquista chiunque le assaggi.

In conclusione, le polpette di tonno e patate sono una ricetta da provare assolutamente, ideale per chi desidera portare in tavola un piatto originale e saporito. Grazie alla guida esperta di Giusina, preparare queste deliziose polpette sarà un gioco da ragazzi, e il risultato finale sarà apprezzato da tutti i commensali. Che si tratti di un pranzo in famiglia o di una cena tra amici, le polpette di tonno e patate sapranno conquistare il cuore e il palato di chiunque le assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

