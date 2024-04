In cucina con Luca Pappagallo: Cacio e pepe

Per preparare gli spaghetti cacio e pepe, il primo passo consiste nel tuffare la pasta in abbondante acqua salata. Nel frattempo, si può macinare il pepe e farlo riscaldare in una padella a fuoco basso. Mentre la pasta cuoce, è importante grattugiare il pecorino in un contenitore a parte, possibilmente stagionato. Successivamente, si aggiunge un goccio di acqua di cottura al formaggio grattugiato per ammorbidirlo, mescolando fino a ottenere una consistenza pastosa. Non serve molta acqua, bastano un paio di cucchiai per raggiungere il giusto risultato.

Una volta che il pepe inizia a scoppiettare nella padella, si può aggiungere un mestolo di acqua di cottura per creare una sorta di crema. A questo punto, si trasferisce la pasta molto al dente nella padella con il pepe e si completa la cottura aggiungendo l’acqua di cottura necessaria. Quando la pasta è cotta e il liquido in padella è stato quasi completamente assorbito, si può allontanare dal fuoco e lasciare intiepidire per almeno un minuto.

Dopo aver lasciato riposare la pasta, si aggiunge la crema di pecorino e si mescola energicamente per amalgamare il formaggio agli spaghetti, eventualmente aggiungendo un po’ di acqua di cottura se necessario. Una volta ottenuta la giusta cremosità e amalgamazione, si può impiattare e servire gli spaghetti cacio e pepe caldi. Per completare il piatto, basta una macinata di pepe fresco sopra gli spaghetti prima di portarli in tavola.

In conclusione, la preparazione degli spaghetti cacio e pepe richiede pochi passaggi ma richiede attenzione e cura per ottenere la giusta cremosità e amalgamazione tra il formaggio e la pasta. Il segreto sta nel grattugiare un buon pecorino stagionato e nel dosare con precisione l’acqua di cottura per ottenere la consistenza desiderata. Il pepe, macinato al momento, aggiunge quel tocco di sapore e freschezza che completa il piatto in modo delizioso. Gli spaghetti cacio e pepe sono un classico della cucina romana, semplici ma ricchi di gusto, perfetti per una cena veloce ma raffinata.

