In cucina con Luca Pappagallo: Calamari fritti in 50 secondi

La ricetta per preparare i calamari fritti in pastella inizia con l’operazione di pulizia e taglio dei calamari. Le alette vengono rimosse e i calamari vengono affettati a anelli sottili, che vengono poi messi in un sacchetto insieme all’amido di mais per essere infarinati. I tentacoli e le alette vengono invece messi in un altro sacchetto con la maizena. Dopo aver infarinato i calamari, si lasciano riposare per almeno 30 minuti affinché si asciughino bene.

Successivamente, si prepara una salsa all’ananas mescolando il succo di ananas con dell’amido di mais per addensare. Si aggiungono peperoncini a fette, buccia di limone grattugiata, succo di lime, sale e aceto, e si fa addensare il composto su fuoco medio. Nel frattempo, si prepara la pastella per friggere i calamari mescolando amido di mais, farina e acqua frizzante gelata fino ad ottenere un composto morbido e coprente.

I calamari infarinati vengono passati nella pastella e fritti in olio bollente a 180°C per 50 secondi, mentre le alette e i tentacoli vengono fritti per 90 secondi. Una volta fritti, i calamari vengono scolati su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Infine, vengono salati e serviti caldi, accompagnati dalla salsa all’ananas preparata in precedenza.

Questa ricetta per i calamari fritti in pastella è un piatto gustoso e croccante, perfetto da servire come antipasto o secondo piatto. La combinazione di calamari teneri e croccanti con la salsa dolce e piccante all’ananas crea un contrasto di sapori che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. La preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale ne vale sicuramente la pena.

I calamari fritti in pastella sono un piatto versatile che si presta a essere personalizzato con l’aggiunta di spezie e aromi a piacere. Si possono servire con una spruzzata di succo di lime fresco e qualche foglia di prezzemolo per un tocco di freschezza in più. Questa ricetta è perfetta per chi ama i piatti di mare e desidera preparare un piatto sfizioso e originale da gustare in compagnia di amici e familiari.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

