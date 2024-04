In cucina con Luca Pappagallo: Peposo

Il procedimento per preparare il peposo di manzo inizia con il taglio della carne in cubetti di circa 3-4 cm di lato. Successivamente, i pezzi vengono messi in un recipiente insieme al pepe in grani, agli spicchi di aglio schiacciati e al vino rosso che deve coprire completamente la carne. Dopo aver coperto il recipiente con della pellicola trasparente, si lascia marinare il tutto per almeno un’ora, in modo che la carne assorba i sapori.

Trascorso il tempo necessario per la marinatura, si procede mettendo l’olio in un tegame e aggiungendo la carne con la sua marinata. Si aggiusta di sale e si lascia cuocere a fuoco basso per circa 3 ore, mantenendo il recipiente coperto. Dopo circa due ore e mezzo di cottura, si rimuove il coperchio in modo da far evaporare il vino e ottenere un sughetto denso e saporito.

Una volta terminata la cottura, si consiglia di assaggiare il peposo e, se necessario, aggiustare di sale. A piacere, si può servire il piatto accompagnato da dei fagioli lessati, che si sposano perfettamente con il sapore intenso della carne. Il peposo di manzo è un piatto ricco e saporito, ideale da gustare in una giornata fredda per riscaldarsi con un piatto tradizionale della cucina toscana.

In conclusione, il peposo di manzo è un piatto dalle origini antiche e dalla preparazione semplice ma ricca di sapori intensi. La marinatura della carne nel vino rosso e negli aromi conferisce al piatto un sapore unico e avvolgente, mentre la lunga cottura a fuoco lento rende la carne morbida e succulenta. Servito con fagioli lessati, il peposo diventa un piatto completo e appagante, perfetto per chi ama i sapori decisi della tradizione toscana. Non resta che provare a preparare questa ricetta a casa e lasciarsi conquistare dal gusto avvolgente del peposo di manzo. Buon appetito!

