In cucina con Luca Pappagallo: Sformato di patate e cavolo nero

Per preparare questo delizioso sformato di patate e cavolo nero, bisogna cominciare lessando le verdure in due pentole separate, in acqua bollente salata. Le patate vanno lessate per circa 25 minuti, sbucciate e tagliate a pezzi di dimensioni medie, mentre il cavolo nero, dopo aver rimosso la costa centrale, va lessato per circa 15 minuti. Una volta che le verdure saranno tenere, vanno scolate e lasciate raffreddare.

Successivamente, è necessario tritare grossolanamente il cavolo nero e rosolarlo in padella con un giro di olio e uno spicchio di aglio in camicia. Bisogna far evaporare l’acqua presente a fiamma vivace, ci vorranno almeno 5-6 minuti. Dopo aver rimosso lo spicchio d’aglio, si devono schiacciare le patate con l’apposito utensile e farle ricadere in un contenitore capiente. A questo punto, vanno aggiunte le uova sbattute e il cavolo saltato in padella.

Successivamente, si deve unire 150g di parmigiano grattugiato, un pizzico di noce moscata, sale e pepe al composto. Bisogna mescolare energicamente gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Successivamente, è necessario spennellare con un po’ di olio una pirofila capiente, cospargere la base e i bordi con del pangrattato e distribuire uniformemente il composto preparato.

Dopo aver livellato la superficie, occorre mescolare 50g di parmigiano grattugiato con il pangrattato rimasto e utilizzare questo mix per ricoprire la superficie dello sformato. Infine, bisogna irrorare con un giro di olio e trasferire in forno statico preriscaldato a 180°C per 50 minuti. Successivamente, si deve completare la cottura impostando la funzione grill e lasciare cuocere ancora pochi minuti, fino a doratura.

Una volta cotto, è importante lasciare riposare lo sformato per almeno 10 minuti prima di servirlo. Questo piatto rustico e saporito è perfetto da gustare caldo, magari accompagnato da una fresca insalata mista. La consistenza cremosa delle patate si sposa perfettamente con il sapore deciso del cavolo nero, mentre il parmigiano grattugiato aggiunge una nota di gusto in più.

In conclusione, lo sformato di patate e cavolo nero è un piatto versatile e nutriente, ideale da preparare in ogni stagione. La sua preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da tutti i commensali. Buon appetito!

