Nel Forno di Casa Tua: danesi

La ricetta per preparare le brioches inizialmente richiede di mescolare la farina 0, il lievito di birra sbriciolato, il latte, le uova sbattute e un po’ d’acqua in una ciotola o in una planetaria. Dopo aver iniziato a mescolare, si aggiunge lo zucchero e si continua a lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea. Successivamente si incorpora il sale e il resto dell’acqua, impastando fino a ottenere un composto liscio. A questo punto si aggiunge il burro morbido a pezzetti, continuando a lavorare l’impasto finché il burro è completamente assorbito. Una volta completata questa fase, si copre l’impasto con della pellicola e si lascia lievitare in frigorifero per 12 ore.

Il giorno successivo, si allarga l’impasto freddo su un piano, prima con le mani e poi con il mattarello, fino a ottenere un rettangolo spesso circa 1 cm, che viene poi diviso in 6-8 quadrati uguali. Su metà dei quadrati si spalma il burro a pomata con le mani, dopodiché si sovrappongono i quadrati non imburrati in modo sfalsato e si ripiegano le punte dei due quadrati sovrapposti verso il centro della brioche, premendo bene. Al centro della brioche si forma una spirale di crema pasticcera e si aggiunge dell’uvetta per completare il ripieno.

Dopo aver preparato le brioches, si coprono e si lasciano lievitare per un’ora in un luogo caldo. Una volta trascorso il tempo di lievitazione, si infornano le brioches in forno caldo e statico a 180° per 15 minuti, fino a quando risulteranno ben dorati e fragranti. Questo procedimento garantisce il perfetto risultato di una brioche soffice e gustosa, ideale per la colazione o la merenda.

In conclusione, la preparazione delle brioches richiede una certa pazienza e attenzione, ma il risultato finale ripagherà di tutto l’impegno impiegato. La combinazione di ingredienti semplici come farina, lievito, latte, uova, burro e zucchero si trasforma in un dolce profumato e irresistibile, perfetto da gustare da solo o accompagnato da una tazza di tè o caffè. Con le giuste dosi e tempi di lievitazione, è possibile ottenere delle brioches perfette, dal guscio croccante e dorato e l’interno soffice e delicato. La brioche si presta a essere farcita in vari modi, dalla crema pasticcera all’uvetta, permettendo di personalizzare il dolce secondo i propri gusti e preferenze. Infine, cuocendo le brioches in forno a temperatura costante, si assicura una cottura uniforme e la giusta doratura, rendendo le brioches irresistibili e perfette per qualsiasi occasione.

