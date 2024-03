Nel Forno di Casa Tua: panino dello zozzone

Il procedimento per preparare i panini con salsiccia e verdure inizia con la realizzazione della biga, un composto di farina, lievito e acqua che deve maturare per 18 ore. Successivamente si passa all’impasto, unendo la biga con farina tipo 2, lievito, malto e acqua. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, si aggiunge il sale, l’acqua rimasta e si lavora fino ad assorbire l’olio. L’impasto viene lasciato lievitare per un’ora al caldo, dopodiché si formano dei panetti che vengono ripiegati su se stessi per dare forma ai filoncini. I filoncini vengono posizionati su un canovaccio infarinato e lasciati lievitare per altre 2 ore, prima di essere capovolti sulla teglia e cotti in forno a 240° per 12 minuti.

Per il condimento dei panini, si prepara una soffritto di cipolla e peperoni in padella e si grigliano le salsicce. Una volta pronti, i panini vengono farciti con le salsicce, le verdure saltate in padella e eventuali salse a piacere.

In conclusione, la ricetta prevede una lunga preparazione che inizia con la creazione della biga e prosegue con la lavorazione dell’impasto e la successiva lievitazione dei filoncini. Una volta cotti in forno, i panini vengono farciti con le salsicce e le verdure per creare un piatto ricco e saporito. Un mix di sapori e consistenze che rendono questo piatto ideale per un pranzo o una cena sfiziosa e gustosa.

