Nel Forno di Casa Tua: Pizza boscaiola

La Pizza alla boscaiola è un piatto gustoso e ricco di sapori, perfetto da preparare seguendo una procedura dettagliata. Per iniziare, si parte dalla creazione del prefermento poolish, mescolando acqua, lievito di birra e farina in una ciotola e lasciando fermentare per due ore. Successivamente, si prepara l’impasto vero e proprio, unendo il prefermento con le farine, parte dell’acqua, il lievito e il sale. Dopo aver mescolato gli ingredienti con cura, si aggiunge il restante dell’acqua e l’olio, impastando fino ad ottenere una consistenza liscia ed omogenea.

Una volta ottenuto l’impasto, si lascia riposare in frigorifero per 4 ore, permettendo così ai sapori di svilupparsi pienamente. Dopo il riposo, si procede con delle pieghe di rinforzo e si stende l’impasto in una teglia oleata, lasciandolo lievitare per ulteriori due ore a temperatura ambiente. Una volta lievitato, si procede con la preparazione vera e propria della Pizza alla boscaiola, aggiungendo mozzarella a filetti, funghi e salsiccia sull’impasto steso nella teglia.

Infine, si inforna la pizza a 250° per 20 minuti, aggiungendo un abbondante strato di mozzarella negli ultimi sei minuti di cottura. Una volta pronta, la Pizza alla boscaiola viene sfornata e servita calda, pronta per essere gustata in tutta la sua bontà e fragranza. Questa ricetta richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà di tutti gli sforzi.

La preparazione della Pizza alla boscaiola è un vero e proprio processo creativo, che parte dalla creazione del prefermento poolish per garantire un sapore intenso e una consistenza perfetta all’impasto. Mescolando con cura acqua, lievito di birra e farina, si ottiene una base perfetta per l’impasto, che una volta amalgamato con le farine, l’acqua, il lievito, il sale e l’olio, darà vita a una consistenza liscia ed omogenea, pronta per essere lavorata e farcita con gli ingredienti tipici della Pizza alla boscaiola.

Dopo un riposo in frigorifero di 4 ore e delle pieghe di rinforzo, l’impasto viene steso nella teglia oleata e lasciato lievitare per altre due ore, permettendo così ai sapori di arricchirsi e alla consistenza di diventare morbida e fragrante. Una volta condita con mozzarella a filetti, funghi e salsiccia, la pizza viene infornata a 250° per 20 minuti, con l’aggiunta di un generoso strato di mozzarella negli ultimi minuti di cottura.

Il risultato finale è una Pizza alla boscaiola fragrante e ricca di sapori, pronta per essere gustata calda e filante. Questa ricetta richiede tempo e dedizione, ma il risultato finale ripagherà di tutti gli sforzi, regalando un’esperienza culinaria indimenticabile. La Pizza alla boscaiola è un piatto che unisce tradizione e creatività, offrendo un mix di sapori e profumi che conquisteranno anche i palati più esigenti. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria