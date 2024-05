Pan di Spagna Ricetta: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare un delizioso pan di Spagna, è necessario iniziare rompendo le uova in una ciotola e aggiungendo i semini interni di un baccello di vaniglia, insieme a un pizzico di sale. Successivamente, azionare la planetaria a velocità medio-alta e aggiungere lo zucchero poco per volta, lavorando il composto per circa 15-20 minuti finché diventa chiaro, gonfio e spumoso. Nel frattempo, è importante imburrare e infarinare accuratamente uno stampo da 24 cm per preparare il pan di Spagna.

Una volta che il composto di uova e zucchero è pronto, è possibile smettere di lavorarlo e aggiungere sia la farina che la fecola, setacciandole delicatamente sulla ciotola della planetaria. Amalgamare il tutto con una frusta a mano o con una spatola, facendo movimenti dal basso verso l’alto con molta delicatezza per non smontare il composto. Versare il composto nello stampo preparato e livellare la superficie con una spatola, evitando di sbattere lo stampo sul piano per non far smontare la massa.

Cuocere il pan di Spagna in forno statico preriscaldato a 160° sul ripiano più basso per circa 50 minuti, evitando di aprire il forno durante la cottura. Prima di sfornare il dolce, verificare la cottura inserendo uno stecchino al centro della torta: se esce completamente asciutto, il pan di Spagna è pronto. Una volta cotto, sfornare il dolce e lasciarlo intiepidire nella tortiera capovolta su un foglio di carta forno, facendolo raffreddare completamente.

Una volta che il pan di Spagna è completamente raffreddato, è pronto per essere servito, tagliato o farcito a piacere. Questa soffice e leggera base per torte è perfetta per essere utilizzata come base per numerosi dolci, come ad esempio torte farcite con creme, marmellate o ganache al cioccolato. La sua consistenza spugnosa e delicata rende il pan di Spagna un dessert versatile e amato da grandi e piccini.

È importante seguire attentamente ogni passaggio della ricetta per ottenere un pan di Spagna perfetto: dalla preparazione degli ingredienti alla cottura in forno, ogni dettaglio conta per garantire un risultato finale eccellente. Con il suo sapore delicato e la sua consistenza soffice, il pan di Spagna è una base ideale per realizzare torte eleganti e golose, che conquisteranno il palato di chiunque le assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

