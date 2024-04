Ricetta tipica Abruzzo, Agnello con sagnette: ingredienti e preparazione

L’agnello con sagnette è un piatto tipico dell’Abruzzo, una regione famosa per la sua tradizione culinaria. Questa pietanza prevede la preparazione dell’agnello in umido con l’aggiunta di sagnette, un condimento tipico della cucina abruzzese.

La ricetta prevede di iniziare mettendo dell’olio in un tegame di terracotta e farlo riscaldare fino a quando non inizia a fumare. A questo punto si aggiunge l’agnello tagliato a pezzi e si fa dorare bene da tutti i lati. Una volta che l’agnello è ben dorato, si può mettere da parte in un piatto.

Nel tegame si aggiunge poi del trito di lardo e si fa rosolare fino a quando non diventa dorato. A questo punto si sfuma con del vino bianco e si lascia ridurre di circa 4/5. Successivamente si aggiunge la salsina diluita con un po’ d’acqua, si condisce con sale e peperoncino e si lascia cuocere dolcemente per circa un quarto d’ora.

Dopo questo tempo, si aggiunge di nuovo l’agnello al sugo e si mescola bene per un altro quarto d’ora. A questo punto si possono aggiungere le patate ben sgocciolate e si completa la cottura del piatto. Una volta che le patate sono cotte, si può servire immediatamente.

Gli ingredienti principali per preparare l’agnello con sagnette sono l’agnello, la pancetta, l’olio extravergine d’oliva, il vino bianco, l’aglio, il rosmarino, la polpa di pomodoro, il prezzemolo, il peperoncino fresco, il sale e le patate. Questi ingredienti si combinano insieme per creare un piatto ricco di sapori e profumi tipici della cucina abruzzese.

La preparazione di questo piatto richiede circa 15 minuti, mentre il tempo di cottura è di circa 45 minuti, per un tempo totale di preparazione di un’ora. Questa ricetta è adatta per 4 persone e rappresenta un secondo piatto gustoso e sostanzioso, perfetto da servire in occasioni speciali o per una cena in famiglia.

L’agnello con sagnette è un piatto che incarna la tradizione e l’autenticità della cucina abruzzese, ricco di sapori intensi e genuini che conquistano il palato di chiunque lo assaggi. Provare questa ricetta significa immergersi nelle tradizioni culinarie di una regione ricca di storia e di cultura gastronomica.

