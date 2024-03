Ricetta tipica Calabria, Mostaccioli: ingredienti e preparazione

Il procedimento per preparare i mostaccioli calabresi inizia setacciando la farina in una ciotola insieme al lievito, e aggiungendo al centro i tuorli e una parte del miele. Successivamente, si inizia a mescolare con una forchetta per raccogliere gli ingredienti, aggiungendo gradualmente il miele rimanente. È possibile aggiungere il miele in più riprese per facilitare il lavoro dell’impasto, ma se si è più esperti si può anche aggiungere tutto in una volta sola e impastare immediatamente. Una volta che gli ingredienti sono ben amalgamati, si trasferisce l’impasto sulla spianatoia infarinata e si continua a impastare, formando un filone e piegando le estremità verso il centro.

Se l’impasto risulta troppo appiccicoso, è possibile aggiungere ulteriore farina durante il processo di impasto. Si prosegue in questo modo fino a ottenere un composto omogeneo e compatto. A questo punto, si divide l’impasto in parti da 140 grammi ciascuna, ottenendo circa 7 pezzi, e si mette da parte l’impasto avanzato per le decorazioni. Si può decidere se realizzare mostaccioli di dimensioni più piccole o più grandi, modellando ogni pezzo a forma di filoncino lungo circa 30 cm, largo 4 cm e alto 2 cm.

I mostaccioli vengono poi disposti su una leccarda rivestita di carta da forno, e con la pasta rimanente si possono creare decorazioni da sistemare sulla superficie. Infine, si infornano a 180° in forno statico per 35-40 minuti (o a 160° in forno ventilato per 30 minuti) fino a quando assumono un bel colore scuro. Una volta sfornati, si spennellano con il miele ancora caldi e si decorano con codette o confettini colorati a piacere. Si lasciano asciugare per alcune ore affinché l’impasto assorba il miele, si indurisca e si asciughi completamente.

I mostaccioli calabresi possono essere serviti interi o divisi in pezzi, come i tradizionali cantucci. Questi dolci tipici della tradizione calabrese sono perfetti da gustare in qualsiasi momento della giornata, magari accompagnati da un buon caffè o da un liquore tipico della regione. La loro consistenza croccante e il sapore intenso del miele li rendono una prelibatezza da non perdere. Con la loro semplicità e bontà, i mostaccioli calabresi rappresentano un’autentica espressione della tradizione culinaria del sud Italia.

