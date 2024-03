Ricetta tipica Emilia Romagna, Pesche dolci all’Alchermes: ingredienti e preparazione

Per preparare le pesche dolci all’Alchermes, bisogna cominciare realizzando la crema pasticcera al cioccolato, seguendo attentamente la ricetta base. Una volta pronta, bisogna trasferirla in una ciotola e lasciarla raffreddare coperta con della pellicola alimentare. Nel frattempo, si deve lavorare il burro morbido e la farina nella ciotola della planetaria utilizzando il gancio k.

Successivamente, è necessario unire le uova, la scorza di limone grattugiato, lo zucchero e il lievito all’impasto. Bisogna impastare aggiungendo il latte poco alla volta, fino a ottenere un composto morbido ma lavorabile. Con le mani, si devono formare delle palline lisce, ciascuna pesante circa 20 grammi, in modo da garantire che siano tutte della stessa dimensione. Queste palline vanno adagiate su una teglia foderata di carta forno, mantenendo una distanza adeguata tra di loro.

Le palline vanno poi cotte nel forno preriscaldato a 180° per circa 15-20 minuti, dopodiché vanno sfornate e lasciate raffreddare. Una volta raggiunta la temperatura ambiente, si deve scavare leggermente al centro di ciascuna pallina, aiutandosi con un cucchiaino o uno scavino. A questo punto, si deve farcire ogni semisfera con la crema pasticcera al cioccolato e unirle a coppie.

Dopo aver farcito le palline, bisogna immergerle rapidamente nell’Alchermes, facendole ruotare in modo che la superficie si colori di rosa. Successivamente, bisogna estrarle e farle gocciolare, per poi farle rotolare nello zucchero semolato in modo uniforme. Le pesche dolci così preparate vanno disposte su un piatto o all’interno di pirottini appositi, e lasciate riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Prima di servire le pesche dolci all’Alchermes, è possibile decorarle con qualche fogliolina di menta per renderle ancora più invitanti. Questo dolce è perfetto per concludere un pasto in modo dolce e raffinato, sorprendendo i propri ospiti con un gusto unico e avvolgente. La combinazione della crema pasticcera al cioccolato con l’Alchermes conferisce a queste pesche dolci un sapore irresistibile, che conquisterà il palato di chiunque le assaggi.

In conclusione, le pesche dolci all’Alchermes sono un dessert elegante e gustoso, ideale per chi ama sperimentare sapori nuovi e raffinati. La preparazione di questo dolce richiede un po’ di pazienza e attenzione ai dettagli, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi. Provate a realizzare questa delizia in cucina e lasciatevi conquistare dal suo sapore avvolgente e irresistibile.

