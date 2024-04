Ricetta tipica Friuli, Calandraca: ingredienti e preparazione

L’Italia è famosa in tutto il mondo per la sua cucina deliziosa e variegata, ricca di sapori e tradizioni culinarie uniche. Ogni regione italiana ha le sue specialità gastronomiche e il Friuli non fa eccezione. In questo articolo, ci concentreremo su una prelibatezza tipica di questa regione: la calandraca, un secondo piatto a base di carne che conquisterà i palati di chiunque lo assaggi.

La calandraca è un piatto tradizionale friulano che si prepara utilizzando pochi ingredienti ma di alta qualità. La sua bontà risiede nella semplicità e nell’armonia dei sapori che si mescolano insieme per creare un piatto gustoso e appagante. Questo piatto è perfetto per chi ama la carne e desidera assaporare i sapori autentici della cucina friulana.

Per preparare la calandraca, avrete bisogno di pochi ingredienti di base: carne di manzo tagliata a fettine sottili, pancetta affumicata, aglio, cipolla, vino bianco secco, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. La preparazione è abbastanza semplice ma richiede attenzione e pazienza per garantire che la carne risulti tenera e saporita.

Per iniziare, dovete far rosolare la pancetta affumicata in una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva finché non diventa croccante. Aggiungete quindi l’aglio e la cipolla tritati finemente e lasciate soffriggere per qualche minuto. A questo punto, potete aggiungere le fettine di carne di manzo e farle cuocere fino a quando saranno ben rosolate su entrambi i lati.

Una volta che la carne è ben dorata, sfumatela con un po’ di vino bianco secco e lasciate evaporare l’alcol. Aggiustate di sale e pepe e lasciate cuocere a fuoco lento per almeno un’ora, aggiungendo un po’ d’acqua se necessario per evitare che il sugo si asciughi troppo. La calandraca è pronta quando la carne è morbida e si sfalda facilmente con una forchetta.

Servite la calandraca calda, accompagnandola con contorni di verdure di stagione o purè di patate. Questo piatto è perfetto da gustare in compagnia di amici e parenti, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso friulano per esaltare ancora di più i sapori intensi e avvolgenti della carne.

La calandraca è un piatto che rappresenta alla perfezione la tradizione culinaria friulana, fatta di semplicità, genuinità e passione per la buona cucina. Preparare questo piatto vi permetterà di immergervi nella cultura e nelle tradizioni di questa affascinante regione, regalandovi un’esperienza gastronomica indimenticabile.

In conclusione, la calandraca è un secondo piatto di carne tipico del Friuli che merita di essere assaggiato almeno una volta nella vita. Con i suoi sapori intensi e la sua semplicità, conquisterà i vostri palati e vi farà innamorare della cucina friulana. Non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare questo piatto delizioso per deliziare il vostro palato e quello dei vostri ospiti. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

