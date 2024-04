Ricetta tipica Lombardia, Cotoletta alla milanese: ingredienti e preparazione

La cotoletta alla milanese è un piatto tipico della tradizione culinaria italiana, particolarmente apprezzato per la sua semplicità e bontà. Per preparare questo piatto, è importante partire da un taglio di carne di qualità, eliminando il grasso esterno visibile e il tessuto connettivo. Una volta pulita la carne, è necessario inciderla lungo il bordo in modo da evitare che si arricci durante la cottura. Per rendere la carne più tenera, è consigliabile batterla leggermente.

Il passo successivo nella preparazione della cotoletta alla milanese è la panatura. In una ciotola, si devono sbattere le uova con una forchetta e immergere le fette di carne, tenendole per l’osso. Successivamente, le fette vanno passate nel pangrattato, facendo attenzione a farlo aderire bene su ogni lato. È importante tenere l’osso pulito, in quanto panarlo sarebbe un errore. Per garantire una panatura uniforme e croccante, si consiglia di premere leggermente con il dorso di un coltello da cucina, creando una sorta di griglia che permetterà alla panatura di aderire meglio alla carne e eviterà la formazione di bolle d’aria durante la frittura.

Una volta completata la panatura, è il momento di friggere le cotolette. In una padella con burro chiarificato ben caldo, si devono cuocere le cotolette a fuoco vivace per circa 2-3 minuti per lato, fino a quando non risultano ben dorate. Durante la cottura, è importante irrorare anche l’osso con un cucchiaio, per garantire una cottura uniforme. Una volta pronte, le cotolette vanno adagiate su una griglia o su un foglio di carta assorbente e cospargere con qualche fiocco di sale Maldon per esaltarne il sapore.

Le cotolette alla milanese sono un piatto versatile che si presta a essere accompagnato da diverse contorni. Possono essere servite con un’insalata fresca o con delle patate al forno, a seconda dei gusti e delle preferenze personali. Grazie alla loro croccantezza e al gusto delicato della carne, le cotolette alla milanese sono un piatto che conquista grandi e piccini, regalando un momento di convivialità e soddisfazione a chi le gusta.

In conclusione, la cotoletta alla milanese è un piatto classico della cucina italiana che si distingue per la sua semplicità e bontà. Prepararla richiede pochi passaggi e ingredienti di qualità, ma il risultato finale è sempre apprezzato e soddisfacente. Con la sua croccantezza e il suo sapore avvolgente, la cotoletta alla milanese è perfetta da gustare in ogni occasione, sia in famiglia che con gli amici. Con un contorno di verdure fresche e un buon bicchiere di vino, diventa un piatto completo e ricco di gusto, capace di conquistare anche i palati più esigenti. Provate a preparare la cotoletta alla milanese e lasciatevi conquistare dalla sua bontà e semplicità.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

