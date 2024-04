Ricetta tipica Sardegna, Culurgionis ogliastrini: ingredienti e preparazione

Il procedimento per preparare i culurgionis inizia con la cottura delle patate necessarie per il ripieno. Le patate vanno sbucciate e tagliate a spicchi prima di essere lessate per circa 40 minuti a fiamma bassa, coperte con un coperchio. Nel frattempo, si prepara l’impasto sulla spianatoia mescolando farina di grano tenero, farina di grano duro, sale e olio, creando un buco al centro e aggiungendo acqua poco alla volta fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dopo aver impastato per alcuni minuti, si lascia riposare l’impasto per almeno 10 minuti.

Mentre l’impasto riposa, si prepara il ripieno mescolando aglio grattugiato, fiscidu, menta secca, crema di fiscidu, olio, sale e Pecorino sardo grattugiato alle patate schiacciate ancora calde. Dopo aver mescolato bene gli ingredienti, si tiene da parte il ripieno. Si riprende quindi l’impasto, si divide in due parti e si stende con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia molto sottile. Con un coppapasta si ricavano dei tondini che verranno farciti con il ripieno dei culurgionis.

La fase più attesa è la chiusura dei culurgionis “a spighitta”: si schiaccia delicatamente il ripieno all’interno del tondino e si chiude l’impasto a spiga alternando movimenti di pollice e dito indice. I culurgionis vengono poi posati su un canovaccio spolverizzato con semola. Per la cottura, i culurgionis vengono cotti in acqua salata bollente per circa 2 minuti e mezzo, poi si contano altri 60 secondi una volta che salgono a galla.

Durante la cottura, è importante tuffare i culurgionis delicatamente in acqua bollente pochi alla volta per evitare che si aprano. Una volta pronti, i culurgionis possono essere conditi in modo tradizionale con sugo di pomodoro fresco e Pecorino sardo grattugiato. Questa è la ricetta per preparare i deliziosi culurgionis, un piatto tipico sardo che richiede tempo e attenzione per essere realizzato nel modo corretto.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

