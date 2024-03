Ricetta tipica Umbria, Rocciata umbra: ingredienti e preparazione

La rocciata umbra è un dolce tipico della tradizione culinaria umbra che si prepara con un impasto di sfoglia e un ricco ripieno di mele, uvetta, noci, pinoli e aromi. Per preparare la rocciata umbra, è importante iniziare con la preparazione dell’impasto della sfoglia. Si versa la farina su un piano da lavoro, si forma una fontana e si aggiunge l’olio, il sale e l’acqua poco alla volta mescolando con una forchetta per evitare la formazione di grumi. Si impasta a mano fino a ottenere una palla liscia, che viene avvolta nella pellicola e fatta riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Nel frattempo, si prepara il ripieno della rocciata umbra. Si versa dell’uvetta nel rum e si lascia in ammollo, si pelano le mele, si tagliano a cubetti e si grattugia la scorza di limone. Si uniscono lo zucchero, la cannella, il cacao in polvere, i gherigli di noci spezzettati a mano, i pinoli e l’uvetta scolata, insieme ai restanti 30 grammi di rum e si mescola bene per uniformare gli ingredienti.

Una volta pronto il ripieno, si recupera l’impasto e si stende con il matterello su un piano leggermente infarinato fino a ottenere una sfoglia molto sottile. Si distribuisce il ripieno sulla superficie della sfoglia lasciando un paio di centimetri dai bordi, si arrotola per formare un cilindro e si arrotola nuovamente per ottenere una spirale.

La girella così ottenuta viene trasferita su una placca foderata con carta forno e infornata in forno statico già caldo a 180°C per circa 30 minuti. Una volta cotta, si spennella con dell’Alchermes caldo e si cosparge con dello zucchero a velo per una finitura perfetta. La rocciata umbra è pronta per essere gustata e condivisa con amici e familiari.

In conclusione, la rocciata umbra è un dolce ricco di sapori e profumi, perfetto da servire come dessert dopo un pranzo o una cena speciale. La preparazione richiede un po’ di tempo e dedizione, ma il risultato finale ripagherà gli sforzi con una bontà unica e irresistibile. Prova a preparare la rocciata umbra seguendo questa ricetta e lasciati conquistare dal suo gusto autentico e genuino. Buon appetito!



