Brescia: auto si ribalta in tangenziale, uomo ricoverato

Incidente lungo la tangenziale Sud di Brescia questa mattina, lunedì 28 agosto, dove una vettura si è capovolta all’altezza dello svincolo di San Zeno, mentre viaggiava in direzione di Iseo. Il tutto è accaduto a metà mattinata ed un uomo rimasto ferito, trasportato poi all’ospedale Civile di Brescia.

Brescia: le cause dell’incidente

La dinamica dell’incidente ancora non è del tutto chiara e su questo sta lavorando la Polizia Stradale accorsa su luogo. L’uomo alla guida della vettura ha 78 anni e dalle prime ricostruzioni sembra che da solo ha perso il controllo della proprio auto, che ha iniziato a sbandare fino a capovolgersi proprio al centro della carreggiata.

Fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro nonostante fosse un orario di punta e con quindi molti mezzi che viaggiavano sul quel tratto di strada.

Conducenti di altri mezzi che transitavano in zona hanno prontamente lanciato l’allarme e sul luogo dell’incidente sono giunti oltre alla Polizia Stradale anche i sanitari del 118, che non hanno riscontrato gravi ferite riportate dall’uomo alla guida della vettura, ma hanno comunque deciso di trasportarlo con un’automedica all’ospedale Civile di Brescia, dove è arrivato in codice giallo ed è stato sottoposto a tutte le visite necessarie.

Durante le operazioni di soccorso la corsia centrale della tangenziale è stata chiusa al traffico, ma non si sono registrati particolari disagi per la circolazione, anche perchè la vettura è stata trasportata via in breve tempo e quindi la viabilità è ritornata ben presto alla normalità.

Probabilmente l’anziano uomo ha perso il controllo della propria auto mentre effettuava una manovra azzardata ed è stato poi il maltempo che si sta ancora abbattendo da queste parti, a fare il resto, facendo perdere alle ruote aderenza con l’asfalto bagnato.

Incidente quindi di poco conto, ma che mette in risalto la pericolosità della guida quando una persona giunge ad un’età abbastanza avanzata.