Brescia Calcio: attesa per la decisione del Consiglio di Stato

Brescia Calcio: oggi, martedì 29 agosto 2023, è il giorno decisivo per la riammissione in Serie B, infatti si aspetta nel pomeriggio o al massimo in serata la decisione del Consiglio di Stato sulla domanda di riammissione.

Brescia Calcio: il giorno decisivo

Il Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio, e il Consiglio federale decideranno oggi sul ricorso della Reggina contro l’esclusione dal campionato (già deliberato da Figc, Coni e tar del Lazio). Si deciderà sull’eventuale riammissione del Brescia in serie B. Il tutto in caso di conferma sfavorevole per i calabresi, che a quel punto dovrebbero ripartire dalla Serie D.

I bresciani sperano

I bresciani sperano nella conferma del ripescaggio, dopo la retrocessione avvenuta sul campo nel play-out contro il Cosenza il 1° giugno scorso, quando la squadra di Gastaldello dopo aver perso 1-0 all’andata a Cosenza non fu capace di andare oltre l’1-1 al ritorno al Rigamonti.

Quella doppia sfida ha sancito la retrocessione in Serie C che mancava da molti anni e da quel giorno i tifosi non hanno mai smesso di contestare la società e sono pronti a farlo anche in caso di ripescaggio, ormai è rottura totale tra il tifo ed il patron Massimo Cellino.

La tifoseria si è ormai schierata e comunque vadano le cose oggi, chiede a Cellino di vendere la società, perchè ritenuto l’artefice del fallimento sportivo della squadra.

Fino ad oggi il presidente non ha mai risposto ufficialmente alle contestazioni, ma si è soffermato solo sulle sorti della sua squadra confermando il tecnico Gastaldello e dicendosi fiducioso per quanto riguarda il ripescaggio e pronto ad allestire seppur in ritardo, una rosa capace di poter ben figurare in cadetteria.

Mancano ormai poche ore ed il destino del Brescia Calcio sarà deciso, ci sarà poi il tempo per cercare di sanare la forte spaccatura che si è verificata tra pubblico e società.