Bridgerton 3 salta la storia di Benedict in favore di Colin e la showrunner spiega perché

La terza stagione di Bridgerton ha sorpreso i fan con una modifica nella trama. Invece di seguire il terzo romanzo della saga di Julia Quinn, la serie si concentrerà sul quarto libro intitolato “Un uomo da conquistare”. La showrunner Jess Bromnell ha spiegato che era arrivato il momento di esplorare in profondità le storie di Colin e Penelope, dopo averli conosciuti bene nelle prime due stagioni. Tuttavia, ha assicurato che Benedict avrà comunque il suo spazio nella serie, dato che è un personaggio molto amato dai fan. La terza stagione sarà divisa in due parti e uscirà nel 2024, permettendo ai fan di immergersi in nuove trame e dinamiche. Questa scelta potrebbe essere stata fatta per mantenere l’attenzione del pubblico e per consentire a Benedict di avere una trama più sviluppata in futuro. In conclusione, i fan possono aspettarsi di vedere nuove storie e personaggi nella terza stagione di Bridgerton, ma Benedict non verrà dimenticato.

