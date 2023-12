Buongiorno buon venerdì 15 dicembre 2023: frasi e immagini gratis da inviare via WhatsApp

Oggi è venerdì 15 dicembre 2023 e si avvicina il fine settimana, così come il Natale e le feste. Per iniziare al meglio questa giornata, ecco una serie di frasi e immagini gratuite da inviare via WhatsApp per augurare una buona giornata ad amici, parenti e colleghi. Le frasi possono essere ispirate e divertenti, come ad esempio: “Qualsiasi cosa succeda, non scordarti mai di sorridere. Soprattutto di venerdì!”, “Oggi è venerdì, meglio noto come ‘dai che domani è sabato’. Buona giornata!” o “Anche oggi che è venerdì, ricordati di sorridere sempre. Buona giornata!”. Altre frasi possono sottolineare l’entusiasmo per il weekend imminente, come ad esempio: “E’ venerdì! E basta così… Qual è il modo migliore per iniziare la giornata? Un bel sorriso. Buon venerdì!”. Se invece si preferisce inviare un’immagine, ci sono diverse opzioni disponibili per augurare una buona giornata a chi si vuole bene.

