Feralpisalò, la prima in casa finisce con una sconfitta: 0-2 dal Sudtirol

La Feralpisalò ha esordito amaramente nella prima partita casalinga (giocata a Piacenza), uscendo battuta 0-2 dal Sudtirol, lo stesso risultato subito alla prima giornata contro il Parma in trasferta.

Feralpisalò: tanta volontà ma manca qualcosa

La squadra di Vecchi è scesa in campo per dare il massimo e l’impegno non è mancato fino alla fine, ma dopo due giornate la classifica vede la Feralpisalò ancora ferma a zero punti.

Questa sera Vecchi ha mandato in campo dal primo minuto sia La Mantia che Sau, ma il Sudtirol di Bisoli, che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale play-off, ha dimostrato di essere una squadra molto difficile da affrontare ed ha saputo colpire al momento giusto.

La Feralpi è andata sotto nel primo tempo quando al 23′ Odogwu ha ripreso una ribattuta del palo ed ha insaccato con una splendida rovesciata.

Nel secondo tempo la squadra di casa aveva trovato anche il pareggio con un colpo di testa di La Mantia, ma l’arbitro Gualtieri ha deciso di annullarlo per una spinta dello stesso attaccante. Decisione che ha lasciato più di qualche dubbio, perchè entrambi i calciatori si sono spinti a vicenda per prendere posizione. Era il 58′.

Assalto invano per tutto il secondo tempo da parte della Feralpisalò che poi al minuto 82 ha subito la seconda rete. Ottima azione di Casiraghi e cross per la testa di Merkaj che ha pochi passi da Pizzignacco non ha avuto problemi a depositare in rete.

Non c’è comunque tempo per recriminare, perchè si torna subito in campo il 29 ad Ascoli, altra squadra ferma a zero punti. Intanto va sottolineato che servirebbe qualche altro innesto per rafforzare la rosa per poter lottare per la salvezza.

La rosa è corta e si è notato anche questa sera, la Feralpisalò non vuole essere una semplice comparsa in questo campionato, quindi ci si aspetta qualcuno ancora dal mercato.