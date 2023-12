Firma da 9 milioni di euro annui: il futuro di Dusan Vlahovic in discussione

Dopo l’incontro dell’agente di Dusan Vlahovic a Torino, si è acceso il dibattito sul futuro dell’attaccante serbo. Attualmente in forza alla Juventus, Vlahovic ha giocato settanta minuti nella partita contro il Napoli, senza riuscire a segnare nonostante un assist di Federico Chiesa. Nonostante la sua prestazione non sia stata completamente negativa, molti giornali sportivi non l’hanno considerata sufficiente. Tuttavia, Vlahovic ha dimostrato di essere coinvolto nella partita, anche se si aspetta sempre qualcosa in più da un giocatore del suo calibro.

La mancanza di gol da parte di Vlahovic, che ha segnato l’ultimo gol a settembre e l’unico gol con la Juventus contro l’Inter, ha riaperto il dibattito sul suo futuro. La tifoseria è divisa su cosa fare con lui: tenerlo a Torino o venderlo se arriva un’offerta adeguata. C’è chi crede ancora nel suo potenziale e mette in discussione il gioco conservativo di Massimiliano Allegri come causa della sua scarsa incisività. D’altro canto, ci sono coloro che pensano che due anni siano sufficienti per valutare il giocatore e che la Juventus abbia bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse in questo momento.

Il dibattito continuerà almeno fino a giugno, quando Vlahovic, come concordato inizialmente, vedrà quasi raddoppiare il suo stipendio attuale, raggiungendo i 12 milioni di euro all’anno. A quel punto, sarà necessario prendere una decisione: se il giocatore non accetterà di spalmare il suo stipendio, la Juventus valuterà seriamente l’opzione di cederlo. L’agente di Vlahovic, Darko Ristic, è stato a Torino in questi giorni e secondo le informazioni di Nicolò Schira, esperto di calciomercato, il club gli ha prospettato l’opzione di spalmare l’ingaggio come unica soluzione per permettergli di rimanere nel progetto bianconero. Con questa soluzione, Vlahovic potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2027 o 2028 e percepirebbe 8-9 milioni di euro all’anno anziché 12.

Questa scelta rappresenta una sfida importante per Vlahovic e per la Juventus. Da un lato, il giocatore potrebbe accettare una riduzione stipendiale per rimanere nel club e dimostrare il suo valore nel lungo termine. Dall’altro lato, la Juventus dovrebbe valutare se valga la pena trattenere un giocatore che potrebbe non essere completamente soddisfatto e che potrebbe essere venduto a un prezzo elevato.

In ogni caso, la firma da 9 milioni di euro annui rappresenta un punto di svolta nella carriera di Vlahovic. Dopo la sua affermazione alla Fiorentina e il suo trasferimento alla Juventus, questo nuovo contratto potrebbe consolidare il suo status di giocatore di alto livello nel calcio europeo. Tuttavia, la decisione finale spetta a lui e al club, che dovranno valutare attentamente le opportunità e le sfide che li attendono.