Il Brescia Calcio può esultare: ammesso il ricorso, è Serie B

E’ arrivata la tanto attesa buona notizia dal Consiglio di Stato, il Brescia Calcio resta ufficialmente in Serie B. Dopo essersi riuniti ieri per meno di un’ora, è arrivata oggi la sentenza che premia la squadra lombarda, che quindi prenderà parte al campionato cadetto anche quest’anno, spuntandola sui i ricorsi di Reggina, Perugia e Foggia.

Brescia Calcio: è Serie B!

Il Consiglio di stato ha respinto il ricorso della Reggina, che incassa dunque la quinta bocciatura e dovrà ripartire dai dilettanti, precisamente dalla Serie D. L’ultimo passaggio, meramente formale, sarà la ratifica della decisione da parte del Consiglio federale.

Respinti anche i ricorso del Perugia e del Foggia con la conferma del Lecco nel campionato cadetto, con le seguenti motivazioni: “La società Calcio Lecco 1912 srl, vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della Figc nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari”.

Per quanto il Brescia, sarà già in campo domenica sera in casa a porte chiuse contro il Cosenza, proprio la squadra affrontata nei play out che decretarono la retrocessione sul campo lo scorso giugno, nonostante la rosa sia ancora da completare, ma secondo le leggi sportive non si può attendere ancora per rimettere in sesto il campionato che ha già disputato tre giornate.

Entusiasmo in società con Massimo Cellino in testa, il quale si è detto pronto a mettere insieme una rosa di calciatori che potrà sicuramente ben figurare in questo campionato, mentre il tecnico Gastaldello e i suoi ragazzi continuano a lavorare duramente in vista del primo impegno stagionale.

Resta da capire quale sarà la reazione dei tifosi verso l’attuale dirigenza dopo le forti contestazioni di questi mesi.