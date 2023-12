Olga Kurylenko età, altezza, fisico, figlio, vita privata

Olga Kurylenko è un’attrice e modella ucraina naturalizzata francese. Nata nel 1979, ha trascorso la sua infanzia in Ucraina con sua madre. A 13 anni, viene scoperta da una talent scout durante una vacanza a Mosca e si trasferisce a Mosca due anni dopo per iniziare la sua carriera nel mondo della moda. Successivamente decide di dedicarsi completamente alla recitazione e fa il suo debutto cinematografico nel 2005 con il film francese “L’Annulaire”. La sua carriera prende una svolta importante nel 2008 quando viene scelta come Bond girl nel film “Quantum of Solace”. Da allora, ha ottenuto ruoli importanti in diverse produzioni e ha lavorato con registi e attori di fama internazionale. Oltre al cinema, ha anche recitato in ruoli televisivi. Olga è anche madre di un figlio. Per rimanere aggiornati sulle sue attività, è possibile seguirla su Instagram.

