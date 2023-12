What If 3 stagione si fa: uscita e streaming della serie Marvel

La serie animata Marvel “What If” è stata molto apprezzata dai fan e ha garantito il suo ritorno per una terza stagione su Disney+. Anche se la seconda stagione sarà presto disponibile, è già stata confermata la produzione di una terza stagione durante l’evento SDCC 2022.

Al momento non abbiamo una data di uscita ufficiale per la terza stagione di “What If”, ma si stima che i nuovi episodi arriveranno nel tardo 2024 o direttamente nel 2025. I fan dovranno aspettare ancora un po’ per scoprire le nuove avventure che questa serie ci riserverà.

La trama della terza stagione di “What If” è ancora un mistero. Non sappiamo su quali personaggi si concentrerà questa volta, ma sappiamo che la storia centrale rimarrà la stessa: un Marvel Cinematic Universe reinventato, esplorando la domanda “cosa succederebbe se…?”. Il protagonista principale sarà sempre The Watcher, un extraterrestre che osserva gli eventi dell’universo senza intervenire. Le storie ci porteranno in nuovi abiti e situazioni inedite, offrendo un’esperienza unica ai fan.

Per quanto riguarda il cast, molti attori noti del Marvel Cinematic Universe riprenderanno i loro ruoli come doppiatori in “What If”. Nelle prime due stagioni abbiamo visto personaggi familiari come Peggy Carter / Captain Britain interpretata da Hayley Atwell, T’Challa / Black Panther / Star-Lord interpretato da Chadwick Boseman e The Watcher interpretato da Jeffrey Wright. Tuttavia, non è ancora chiaro se attori come Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland, Scarlett Johansson, Brie Larson ed Elizabeth Olsen presteranno la loro voce anche per la terza stagione.

Per quanto riguarda il numero di episodi, sia la prima che la seconda stagione di “What If” hanno avuto 9 episodi ciascuna. È probabile che anche la terza stagione seguirà lo stesso formato, con episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno.

La terza stagione di “What If” sarà disponibile su Disney+. La piattaforma di streaming offre un’ampia selezione di contenuti Marvel e richiede un abbonamento mensile o annuale per accedere ai suoi contenuti. È possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

In conclusione, i fan della serie animata Marvel “What If” possono già iniziare ad entusiasmarsi per la terza stagione che arriverà su Disney+. Anche se non abbiamo ancora una data di uscita precisa, sappiamo che i nuovi episodi ci regaleranno un’esperienza unica nel Marvel Cinematic Universe reinventato. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sui personaggi e gli episodi che ci aspettano in questa avvincente serie.

