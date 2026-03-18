Offerte vacanze a Ostuni: le migliori per l’estate 2026

Immagina di passeggiare tra le stradine bianche di Ostuni, il sole caldo che bacia la tua pelle mentre il profumo del mare si mescola a quello dei fiori. I colori vibranti delle bougainvillee ti circondano, e il tuo smartphone vibra con notifiche di incredibili offerte vacanze per l’estate 2026.

Quali sono le migliori offerte vacanze per Ostuni nel 2026?

Ostuni, la celebre “Città Bianca” della Puglia, è pronta ad accoglierti con proposte davvero vantaggiose per la prossima estate. Le offerte vacanze per il 2026 puntano su sconti fino al 40% sui villaggi turistici, soprattutto scegliendo il periodo tra il 25 maggio e il 14 giugno, oppure dal 31 agosto al 15 settembre. Questi periodi rappresentano il miglior compromesso tra clima ideale, affluenza ridotta e prezzi contenuti.

Molte strutture propongono formule family-friendly: bambini e ragazzi fino a 16-18 anni soggiornano gratis in camera con i genitori, un’occasione perfetta per le famiglie numerose. I pacchetti includono spesso accesso a piscine, spiaggia privata e animazione per tutte le età. Per chi vuole organizzare il viaggio, Ostuni In Vacanza offre una panoramica completa sulla destinazione.

I prezzi variano in base alla stagione: una settimana in villaggio turistico può partire da 570€ nei mesi di maggio, giugno e settembre, mentre ad agosto si arriva anche a 1.385€ per alloggi con 6-8 posti letto. Le formule “Bambini Gratis” e le offerte riservate agli early booking rendono Ostuni accessibile anche nei periodi più richiesti.

Villaggi turistici: Spesso propongono pacchetti all inclusive con attività sportive, miniclub, spettacoli serali e transfer da/per l’aeroporto di Brindisi o Bari.

Spesso propongono pacchetti all inclusive con attività sportive, miniclub, spettacoli serali e transfer da/per l’aeroporto di Brindisi o Bari. Masserie storiche: Offerte con pensione completa, degustazioni di prodotti tipici, tour tra uliveti e laboratori di cucina tradizionale.

Offerte con pensione completa, degustazioni di prodotti tipici, tour tra uliveti e laboratori di cucina tradizionale. Trulli e dimore storiche: Sconti early booking e possibilità di soggiorni “esperienza” immersi nel verde, con servizi wellness e piscine panoramiche.

Alcune offerte speciali includono servizi extra come ingressi a parchi acquatici, escursioni gratuite nelle città limitrofe (Alberobello, Cisternino, Locorotondo) e shuttle per le spiagge più belle della costa adriatica.

Dove trovare le offerte più vantaggiose per soggiorni a Ostuni?

Per scovare le promozioni migliori, consulta i portali specializzati in vacanze nel sud Italia e i siti ufficiali dei villaggi. Le offerte più ricche di servizi si trovano spesso prenotando tramite portali locali che aggregano pacchetti di strutture selezionate, con garanzia di assistenza in loco.

Molti operatori online consentono di confrontare rapidamente prezzi e servizi inclusi, filtrando per tipologia di alloggio: hotel, agriturismi, B&B e residence. Le agenzie di viaggio locali propongono pacchetti tailor made che includono trasferimenti, noleggio auto e tour organizzati.

Iscriviti alle newsletter delle catene alberghiere di Ostuni: riceverai in anteprima i codici sconto riservati. I gruppi Facebook dedicati alle vacanze in Puglia sono un’altra miniera di offerte last minute e consigli pratici da parte di chi ha già visitato la zona.

Esempi di siti e canali utili

Siti locali: come Ostuni In Vacanza, PugliaVacanze.net, e Puglia.com/Ostuni.

come Ostuni In Vacanza, PugliaVacanze.net, e Puglia.com/Ostuni. Portali nazionali: Booking.com, Expedia, Trivago, ma anche ItaliaVacanze.it con filtri dedicati alle offerte in Puglia.

Booking.com, Expedia, Trivago, ma anche ItaliaVacanze.it con filtri dedicati alle offerte in Puglia. Gruppi social: “Vacanze in Puglia”, “Offerte Villaggi in Salento”, “Case Vacanza Ostuni e Dintorni” su Facebook.

“Vacanze in Puglia”, “Offerte Villaggi in Salento”, “Case Vacanza Ostuni e Dintorni” su Facebook. Agenzie locali: Come OstuniTurismo e le principali realtà incoming della zona, che propongono spesso pacchetti esclusivi non presenti online.

Quali sono i periodi migliori per prenotare una vacanza a Ostuni?

Se cerchi tranquillità e prezzi contenuti, punta su maggio, giugno e settembre. In questi mesi Ostuni è meno affollata, il clima è perfetto per le escursioni e le spiagge Bandiera Blu sono facilmente accessibili. Le tariffe settimanali partono da 570€, con pacchetti che includono pensione completa e animazione.

L’alta stagione va da metà luglio a fine agosto: i prezzi raggiungono il picco massimo (fino a 1.385€ a settimana), ma puoi comunque risparmiare grazie alle proposte early booking. Prenotando entro marzo 2026, ottieni riduzioni aggiuntive e maggiore scelta su camere e servizi.

Le settimane a cavallo di Ferragosto sono le più richieste: se vuoi assicurarti le offerte migliori, valuta una partenza anticipata a fine maggio o una vacanza a settembre, quando il mare è ancora caldo e la città offre eventi culturali e gastronomici.

Prenotazione anticipata: perché conviene

Le strutture di Ostuni premiano chi organizza la vacanza con largo anticipo. Prenotando entro marzo, accedi a promozioni esclusive come sconti fino al 40%, servizi aggiuntivi (escursioni gratuite o upgrade di camera) e condizioni flessibili di cancellazione.

Il vantaggio dell’early booking è duplice: risparmi, ma soprattutto hai più possibilità di scegliere gli alloggi più richiesti, come i trulli ristrutturati o le masserie con piscina privata.

Sconti immediati e tariffe bloccate contro eventuali rincari last minute.

Più scelta su tipologia e posizione della camera (vista mare, suite family, dependance indipendente).

Servizi extra inclusi: navetta gratuita, escursioni organizzate, kit benvenuto per famiglie con bambini.

Possibilità di rateizzare il pagamento o versare solo una piccola caparra iniziale.

Quali attività e attrazioni non puoi perdere durante la tua vacanza a Ostuni?

Oltre alle spiagge premiate con la Bandiera Blu e le Cinque Vele di Legambiente, Ostuni vanta un centro storico che sembra uscito da una cartolina. Passeggia tra i vicoli imbiancati a calce, visita la Cattedrale con la sua facciata gotica e concediti un aperitivo nelle piazzette panoramiche.

Le spiagge di Costa Merlata, Torre Pozzella e Pilone sono ideali per famiglie e amanti dello snorkeling. Gli stabilimenti offrono servizi per bambini e sport acquatici.

Non perderti le escursioni tra gli uliveti secolari e le degustazioni di olio extravergine nelle masserie. Nei dintorni puoi esplorare Alberobello, le grotte di Castellana e il Parco Naturale di Torre Guaceto, un’oasi WWF perfetta per chi ama la natura incontaminata.

Cosa fare a Ostuni e dintorni: idee per ogni viaggiatore

Tour guidati nel centro storico: Alla scoperta delle chiese, delle mura aragonesi, dell’antico ghetto ebraico e dei panorami sulla Valle d’Itria.

Alla scoperta delle chiese, delle mura aragonesi, dell’antico ghetto ebraico e dei panorami sulla Valle d’Itria. Escursioni in bicicletta o e-bike: Itinerari tra i trulli, le masserie e gli uliveti, con soste per degustazioni di olio, vino e formaggi tipici.

Itinerari tra i trulli, le masserie e gli uliveti, con soste per degustazioni di olio, vino e formaggi tipici. Giornate in spiaggia: Dalle calette di sabbia bianca di Rosa Marina alle scogliere della Riserva di Torre Pozzella, ideali per snorkeling e immersioni.

Dalle calette di sabbia bianca di Rosa Marina alle scogliere della Riserva di Torre Pozzella, ideali per snorkeling e immersioni. Laboratori e attività per famiglie: Corsi di cucina pugliese, laboratori di ceramica e attività di agricoltura didattica nelle masserie.

Corsi di cucina pugliese, laboratori di ceramica e attività di agricoltura didattica nelle masserie. Eventi e feste tradizionali: Come la Cavalcata di Sant’Oronzo (fine agosto), il Festival dei Sapori Mediterranei, le sagre di quartiere con musica popolare e street food.

Esperienze food e tradizione locale

Ostuni è anche sinonimo di cucina autentica. Prenota una cena in trattoria per assaporare le orecchiette fatte a mano, la burrata fresca e i vini locali. Da giugno a settembre, le sagre animano il borgo con musica, street food e spettacoli tradizionali.

Molte offerte vacanze includono lezioni di cucina, tour in ebike tra i trulli e visite guidate nei caseifici. Un modo coinvolgente per scoprire la vera anima pugliese.

Lezioni di cucina pugliese: Impara i segreti delle orecchiette, delle focacce e dei dolci locali nelle cucine delle masserie o presso scuole di cucina tradizionali. Un’attività ideale per coppie e famiglie!

Impara i segreti delle orecchiette, delle focacce e dei dolci locali nelle cucine delle masserie o presso scuole di cucina tradizionali. Un’attività ideale per coppie e famiglie! Tour enogastronomici: Degustazioni di olio EVO, formaggi freschi, vini DOC della Valle d’Itria e prodotti da forno tipici come taralli e frise.

Degustazioni di olio EVO, formaggi freschi, vini DOC della Valle d’Itria e prodotti da forno tipici come taralli e frise. Cene a tema nelle masserie: Menù degustazione in location suggestive, con musica dal vivo e prodotti a km 0.

Menù degustazione in location suggestive, con musica dal vivo e prodotti a km 0. Street food e mercatini: Non perdere la “bombetta pugliese” (involtino di carne tipico) e i mercatini settimanali di Ostuni e Ceglie Messapica per assaporare la vera cucina popolare.

Itinerari nei dintorni di Ostuni

Ostuni è il punto di partenza ideale per esplorare la Valle d’Itria e il Salento settentrionale. Ecco alcune tappe imperdibili:

Alberobello: Il celebre borgo dei trulli, patrimonio UNESCO, a soli 35 km.

Il celebre borgo dei trulli, patrimonio UNESCO, a soli 35 km. Locorotondo e Cisternino: Borghi autentici, perfetti per passeggiate serali e cene all’aperto.

Borghi autentici, perfetti per passeggiate serali e cene all’aperto. Polignano a Mare: Famosa per le sue scogliere e il centro storico affacciato sul mare.

Famosa per le sue scogliere e il centro storico affacciato sul mare. Grotte di Castellana: Uno dei complessi carsici più belli d’Italia, ideale per una giornata avventurosa in famiglia.

Uno dei complessi carsici più belli d’Italia, ideale per una giornata avventurosa in famiglia. Parco Naturale Regionale Dune Costiere: Tra Ostuni e Fasano, offre sentieri, birdwatching e visite guidate tra dune e zone umide.

Come risparmiare ulteriormente sulla tua vacanza a Ostuni?

Per ridurre i costi senza rinunciare alla qualità, scegli le settimane di bassa stagione: maggio, giugno e settembre sono ideali per trovare sconti fino al 40%. Approfitta delle formule “Bambini Gratis”, soprattutto se viaggi in gruppo o con figli adolescenti.

Controlla periodicamente le offerte last minute: molte strutture pubblicano sconti extra a ridosso della data di partenza. Se puoi essere flessibile con le date, scegli i giorni infrasettimanali per ulteriori vantaggi.

Infine, valuta le soluzioni self-catering come appartamenti o residence: offrono maggiore libertà e risparmio, soprattutto nei soggiorni di lunga durata. Un piccolo trucco: prenota direttamente sui siti delle strutture per evitare commissioni e ottenere benefit esclusivi come parcheggio gratuito o colazione omaggio.

Consigli pratici per una vacanza senza sorprese

Confronta sempre più offerte prima di prenotare.

Iscriviti alle newsletter degli operatori locali per ricevere promozioni esclusive.

Considera i pacchetti che includono escursioni e attività: spesso costano meno rispetto all’acquisto separato.

Utilizza i trasporti pubblici o il noleggio bici per muoverti in città e risparmiare sui trasferimenti.

Controlla le recensioni recenti delle strutture su Google, TripAdvisor e portali di settore.

Se viaggi con animali domestici, verifica che la struttura sia pet-friendly e che le spiagge vicine abbiano aree dedicate ai cani.

Per risparmiare sui pasti, alterna cene fuori a pranzi in appartamento o picnic in spiaggia con prodotti locali acquistati nei mercati.

Valuta assicurazioni viaggio e coperture di annullamento flessibili, soprattutto se prenoti con largo anticipo.

FAQ sulle offerte vacanza a Ostuni

Quando conviene prenotare per ottenere i migliori prezzi?

Il periodo ideale per prenotare è tra gennaio e marzo 2026, approfittando delle offerte early booking delle principali strutture. In alternativa, per chi può essere flessibile, le proposte last minute di maggio, giugno e settembre sono spesso molto vantaggiose.

Quanto costa una vacanza a Ostuni per una famiglia media?

Considerando una famiglia di 4 persone (2 adulti e 2 bambini), una settimana in villaggio turistico con formula all inclusive parte da circa 650-800€ in bassa stagione (maggio/giugno/settembre) e può arrivare a circa 1.600-1.800€ in pieno agosto. Scegliendo residence o appartamenti self-catering, il prezzo può scendere del 20-30%.

Le spiagge sono facilmente raggiungibili dal centro?

Sì, molte delle spiagge più belle distano 5-12 km dal centro di Ostuni e sono servite da navette private, autobus pubblici o facilmente accessibili in auto o bici. Alcuni pacchetti vacanza includono il transfer gratuito verso le principali località balneari.

Quali sono gli alloggi più richiesti?

I trulli ristrutturati con piscina, le masserie con servizi benessere e i villaggi turistici con animazione sono le soluzioni più gettonate, specialmente per famiglie e gruppi di amici.

Ostuni è adatta anche a viaggiatori single o di coppia?

Assolutamente sì! Oltre alle offerte per famiglie, molte strutture propongono pacchetti romantici (cena a lume di candela, spa privata) e attività per single come escursioni di gruppo, corsi di cucina e tour enogastronomici.

Come organizzare una vacanza perfetta a Ostuni: checklist

Stabilisci il periodo e il tipo di alloggio preferito (villaggio, masseria, B&B, trullo, hotel o residence).

Consulta i portali specializzati e le agenzie locali per confrontare le offerte.

Prenota con anticipo per bloccare il prezzo e avere più scelta, oppure monitora le offerte last minute se sei flessibile.

Valuta le attività extra da includere (escursioni, corsi di cucina, noleggio bici, transfer spiaggia).

Prepara una lista delle spiagge e delle attrazioni che vuoi visitare (centro storico, Torre Guaceto, Alberobello, ecc.).

Controlla le recensioni degli alloggi e dei servizi proposti.

Prevedi una giornata per scoprire i paesi limitrofi e le specialità gastronomiche locali.

Non dimenticare la crema solare, cappello e scarpe comode per le escursioni!

Che tu scelga un elegante hotel in centro, una masseria immersa negli ulivi o un vivace villaggio sul mare, Ostuni saprà sorprenderti con offerte vacanze su misura e un mix perfetto di relax, cultura e divertimento. L’estate 2026 si preannuncia magica nella Città Bianca: prenota con anticipo, lasciati ispirare dalle migliori offerte e vivi un viaggio indimenticabile nel cuore della Puglia.