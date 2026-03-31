Turismo Leggi →: Come ridurre l'umidità in casa senza deumidificatore: ecco il metodo Borghi sul mare in Italia: ecco i 5 più colorati e fotografati

I borghi sul mare in Italia sono autentici gioielli che incantano viaggiatori e fotografi da tutto il mondo. Le facciate colorate, i vicoli stretti e la luce che si rifrange sull’acqua rendono questi paesini delle vere opere d’arte all’aria aperta. Scegliere i cinque borghi più colorati e fotografati significa addentrarsi in un viaggio tra scenari mozzafiato, atmosfere autentiche e tradizioni che resistono al tempo.

Quali sono i borghi sul mare più colorati in Italia?

Le Cinque Terre, in Liguria, dominano ogni classifica sui borghi costieri da visitare. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore sono veri e propri arcobaleni di case affacciate su scogliere vertiginose. Ogni borgo regala scorci perfetti per scattare fotografie memorabili, soprattutto all’alba o al tramonto.

A sud, Positano in provincia di Salerno è sinonimo di eleganza e colori pastello, sospeso tra cielo e mare sulla Costiera Amalfitana. In Campania, Procida spicca tra le isole del Golfo di Napoli: le sue case dipinte a tinte vivaci sono diventate icone nel mondo della fotografia di viaggio.

Spostandoti in Sicilia, scopri Marzamemi, villaggio marino in provincia di Siracusa. Le sue piazzette animate e le barche ormeggiate creano un’atmosfera unica. Infine, Atrani, sempre sulla Costiera Amalfitana, è il più piccolo comune d’Italia per superficie e un tripudio di colori e architetture che sembrano sospese tra sogno e realtà.

Perché i borghi costieri italiani sono così fotografati?

I borghi più colorati in Italia sono un richiamo irresistibile per chi cerca immagini da cartolina. Le case dipinte, spesso con colori diversi per ogni famiglia, creano contrasti che si esaltano nelle fotografie. Non è solo questione di estetica: qui la luce, riflessa dal mare, regala toni sempre nuovi in ogni stagione.

Molti di questi luoghi sono stati scelti come set cinematografici: pensa a Procida, eletta Capitale Italiana della Cultura 2022, che ha visto crescere i visitatori del 30% rispetto agli anni precedenti. Oppure Vernazza, inserita regolarmente tra i borghi fotografati in Italia secondo le principali guide di viaggio.

Le Cinque Terre attirano ogni anno oltre 2 milioni di turisti, molti dei quali armati di macchina fotografica o smartphone. Anche Positano, con i suoi oltre 400.000 visitatori annui, è considerata una delle località balneari più “instagrammate” d’Europa.

Che caratteristiche rendono questi borghi unici?

La posizione è tutto: molti di questi paesini sul mare sono costruiti a picco sulla costa, con case e viuzze che si arrampicano sulla roccia. L’architettura tradizionale, fatta di colori accesi e materiali locali, si fonde con il paesaggio creando un impatto visivo unico.

Un altro elemento distintivo è il ritmo di vita lento e autentico. Nei borghi marinari italiani ti ritrovi a passeggiare tra pescatori che riordinano le reti, botteghe storiche e piazzette dove si celebra la convivialità. I profumi del mare e della cucina locale si mescolano, rendendo ogni visita un’esperienza multisensoriale.

Le tradizioni si mantengono vive grazie a eventi storici: a Marzamemi, la Sagra del Tonno richiama ogni anno migliaia di visitatori; a Positano, la Festa dell’Assunta il 15 agosto anima il borgo con processioni e fuochi d’artificio; mentre alle Cinque Terre il “Sciacchetrà Festival” celebra il celebre vino locale con degustazioni e musica.

Dove si trovano i borghi marinari più affascinanti?

Le Cinque Terre si snodano lungo la Riviera di Levante, in provincia di La Spezia, Liguria. Positano e Atrani si trovano sulla Costiera Amalfitana, patrimonio Unesco, nella provincia di Salerno (Campania). Procida è un’isola del Golfo di Napoli, facilmente raggiungibile con il traghetto da Napoli o Pozzuoli.

Marzamemi, invece, ti porta nella Sicilia sud-orientale, a pochi chilometri da Pachino e Noto, in provincia di Siracusa. Ogni località è ben collegata e, nonostante la popolarità, conserva quell’atmosfera raccolta che conquista fin dal primo sguardo.

Questi villaggi marini sono spesso base perfetta per esplorare i dintorni: dalle passeggiate tra le vigne delle Cinque Terre, alle gite in barca sulla Costiera, fino alle escursioni nelle riserve naturali siciliane.

Quali sono le migliori stagioni per visitare i borghi sul mare?

La primavera e l’inizio dell’autunno sono le stagioni ideali per scoprire i borghi costieri da visitare. Durante questi mesi, il clima è mite, i colori sono più intensi e i villaggi meno affollati. Puoi goderti passeggiate tranquille e vivere le tradizioni locali più autentiche.

L’estate porta con sé un’esplosione di eventi: a Procida, la Processione dei Misteri, durante la Settimana Santa, trasforma il borgo in uno spettacolo di folklore e fede. Sulle Cinque Terre, i festival enogastronomici attraggono appassionati da tutto il mondo.

Se ami la fotografia, scegli l’alba o il tramonto per immortalare i borghi più colorati in Italia, quando la luce calda esalta ogni sfumatura delle case e il mare diventa uno specchio dorato. Ogni momento regala uno scenario diverso, ma la magia resta la stessa tutto l’anno.

Conclusione: il fascino senza tempo dei borghi sul mare in Italia

Visitare questi paesini sul mare significa immergersi in un universo di colori, storie e tradizioni. Che tu sia appassionato di fotografia, buon cibo o semplicemente in cerca di bellezza, troverai luoghi capaci di sorprenderti a ogni passo. I borghi marinari italiani non sono solo mete da cartolina: sono esperienze da vivere almeno una volta nella vita.