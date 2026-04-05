Turismo Leggi →: Immagini buongiorno e frasi 6 aprile 2026: galleria nuova Isola d’Elba: ecco le 5 spiagge più belle e come raggiungerle

L’Isola d’Elba è famosa per le sue splendide spiagge, e in questo articolo vengono presentate le 5 spiagge più belle e come raggiungerle. Dalla spiaggia di Cavoli a quella di Fetovaia, ogni località offre un’esperienza unica per i visitatori.

Quali sono le spiagge più belle dell’Isola d’Elba?

L’Elba è una delle mete balneari più amate del Tirreno grazie alle sue coste variegate e acque limpide. Se desideri scoprire le spiagge Isola d’Elba da visitare almeno una volta, ecco una selezione delle cinque migliori, ognuna con le sue particolarità e paesaggi mozzafiato:

Spiaggia di Cavoli: sabbia fine, atmosfera giovane e servizi completi. Spiaggia di Fetovaia: sabbia dorata e scogliera spettacolare. Spiaggia di Sansone: ciottoli bianchi e mare turchese. Spiaggia di Capo Bianco: scogliere calcaree e fondali trasparenti. Spiaggia di Sant’Andrea: granito, vegetazione lussureggiante e tranquillità.

Ognuna di queste località balneari dell’Isola d’Elba regala relax e panorami indimenticabili, perfetti per chi cerca sia comfort che natura selvaggia.

Come raggiungere la spiaggia di Cavoli?

Situata sulla costa sud-occidentale, la spiaggia di Cavoli è lunga circa 150 metri e famosa per la sabbia chiara e l’acqua cristallina. Per arrivare a Cavoli, devi prima raggiungere Portoferraio tramite i traghetti che partono regolarmente da Piombino. Una volta sbarcato, puoi raggiungere Cavoli in auto percorrendo la provinciale in direzione Marina di Campo; la distanza è di circa 20 km e si impiegano 30 minuti.

Il parcheggio si trova a poche decine di metri dalla spiaggia, ma nei mesi estivi può riempirsi velocemente. L’accesso è comodo, tramite una breve scalinata che porta direttamente sulla sabbia. Qui troverai diversi stabilimenti balneari, noleggio attrezzature, bar e ristoranti: ideale se cerchi comfort e divertimento.

Spiaggia di Fetovaia: cosa sapere prima di andare

Fetovaia è considerata una delle migliori spiagge dell’Isola d’Elba per la sua cornice naturale: una lingua di sabbia dorata lunga circa 200 metri, protetta da una penisola di macchia mediterranea. Il mare qui è limpido e i fondali sabbiosi degradano dolcemente, perfetti anche per i bambini.

Puoi raggiungere Fetovaia in auto sempre partendo da Portoferraio, seguendo le indicazioni per Marina di Campo e proseguendo poi verso sud-ovest. La spiaggia dispone di un ampio parcheggio a pagamento, ma in alta stagione è consigliabile arrivare presto per trovare posto.

Sono disponibili stabilimenti balneari, docce, noleggio pedalò, bar, ristoranti e servizi igienici. Un ambiente ideale se desideri relax completo, ma anche ottimo punto di partenza per esplorare i sentieri nelle vicinanze.

Spiaggia di Sansone: un angolo di paradiso

Se cerchi spiagge nascoste sull’Isola d’Elba, Sansone è un vero tesoro. Questa spiaggia di circa 300 metri, situata a pochi chilometri da Portoferraio, è raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero di circa 15 minuti che parte dalla strada provinciale. Il percorso non è impegnativo, ma serve scarpe comode.

La spiaggia è composta da piccoli ciottoli bianchi che rendono l’acqua incredibilmente trasparente, quasi caraibica. Nonostante sia meno servita rispetto alle altre, qui trovi comunque un chiosco e possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini. Il contesto è selvaggio e adatto a chi ama lo snorkeling o vuole rilassarsi lontano dalla folla.

L’auto può essere lasciata lungo la strada, in parcheggi non custoditi: meglio arrivare presto in alta stagione. Sansone è la meta perfetta per chi cerca tranquillità e paesaggi unici tra le coste dell’Elba.

Quali sono le spiagge nascoste dell’Isola d’Elba?

L’Elba non è solo grandi spiagge attrezzate: offre anche calette e tratti meno conosciuti, ideali per chi desidera un’esperienza più intima e autentica. Tra le spiagge nascoste Isola d’Elba più suggestive ci sono:

Cala dei Frati : raggiungibile solo via mare o a nuoto dalla vicina spiaggia delle Ghiaie, è lunga circa 100 metri e amata per la sua privacy.

: raggiungibile solo via mare o a nuoto dalla vicina spiaggia delle Ghiaie, è lunga circa 100 metri e amata per la sua privacy. Spiaggia di Remaiolo: situata nella zona orientale, si accede tramite un percorso sterrato o in barca. È circondata dalla natura e priva di servizi, perfetta per chi cerca silenzio.

Spiaggia di Madonna delle Grazie: piccola baia con sabbia e scogli, facilmente accessibile in auto da Capoliveri. Offre un piccolo bar e pochi servizi.

Queste calette sono meno affollate e spesso senza stabilimenti balneari: porta con te tutto il necessario per una giornata di relax. Raggiungerle può richiedere una breve camminata o l’uso di un gommone, ma il panorama che ti aspetta ripaga ogni sforzo.

Tra le spiagge Isola d’Elba da visitare, le località meno conosciute rappresentano la scelta perfetta se desideri allontanarti dai circuiti più turistici e vivere il mare Elba in modo autentico. Dal granito di Sant’Andrea ai ciottoli di Sansone, ogni spiaggia dell’isola ha una propria anima e regala emozioni diverse.

Per pianificare al meglio il tuo viaggio, ricorda di verificare sempre la presenza di parcheggi, servizi e le modalità di accesso: alcune spiagge sono facilmente raggiungibili in auto, mentre altre richiedono una breve camminata o una gita in barca. Così potrai scegliere la baia perfetta in base alle tue esigenze e goderti appieno le meraviglie dell’Isola d’Elba.