Turismo Leggi →: Frasi buonanotte che colpiscono il cuore 9 aprile 2026: emozionanti Lago di Garda: ecco il paese che pochi conoscono ma che sta incantando tutti

Il Lago di Garda nasconde tesori meno noti, come il paese di Campo di Brenzone, che sta attirando l’attenzione di turisti e viaggiatori. Situato nella regione Veneto, questo incantevole borgo offre panorami mozzafiato, tradizioni uniche e un’atmosfera autentica che sorprende chi lo visita.

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Qual è il paese sconosciuto del Lago di Garda che sta incantando i turisti?

Campo di Brenzone è un piccolo villaggio abbarbicato sulle pendici del Monte Baldo, affacciato sul versante orientale del Lago di Garda. Pur essendo raggiungibile solo a piedi tramite suggestivi sentieri tra gli ulivi, il paese sta vivendo una nuova popolarità tra chi cerca autenticità lontano dal turismo di massa.

Con meno di 50 residenti stabili e circa 10.000 visitatori l’anno, Campo di Brenzone si distingue come una meta turistica Lago di Garda fuori dagli itinerari più battuti. Qui il tempo sembra essersi fermato: le case in pietra, i vicoli silenziosi e le viste panoramiche regalano emozioni difficili da dimenticare.

Cosa vedere nel borgo incantevole del Lago di Garda?

Il cuore di Campo è la Chiesa di San Pietro in Vincoli, datata XII secolo, che conserva affreschi medievali di grande pregio. Passeggiando tra le sue viuzze scopri piccole piazze, lavatoi storici e scorci incredibili sul lago e sulle montagne circostanti.

Tra le attrazioni principali spiccano i sentieri panoramici che collegano il borgo ad altri piccoli agglomerati. Il percorso da Castelletto di Brenzone a Campo, ad esempio, è un vero must per gli amanti del trekking: 40 minuti di camminata immersi tra muretti a secco, orti e uliveti secolari.

Non mancano i ristoranti tipici dove gustare piatti della tradizione gardesana: la polenta carbonèra e l’olio extravergine locale sono tappe obbligate per ogni viaggiatore curioso.

Quali sono le tradizioni uniche del paese vicino al Lago di Garda?

Campo di Brenzone conserva riti antichi e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Ogni anno, a metà agosto, il borgo si anima per la Festa di San Rocco: processioni, musica popolare e degustazioni di prodotti tipici coinvolgono residenti e visitatori in un’atmosfera davvero speciale.

Durante l’inverno, la “Festa delle Lanterne” illumina i vicoli con centinaia di luci colorate, creando uno scenario fiabesco che incanta bambini e adulti. Da non perdere anche la raccolta collettiva delle olive in autunno, momento di convivialità aperto anche ai viaggiatori desiderosi di vivere un’esperienza autentica.

Come raggiungere questo affascinante paese sul Lago di Garda?

Arrivare a Campo di Brenzone richiede un pizzico di spirito d’avventura: il borgo non è accessibile in auto, ma soltanto a piedi. Da Castelletto di Brenzone, puoi imboccare uno dei sentieri segnalati che in meno di un’ora ti conducono tra ulivi e scorci panoramici fino al cuore del villaggio.

Per chi arriva dalle principali città, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Peschiera del Garda. Da lì, autobus o battelli consentono di raggiungere la sponda orientale del lago. Da Malcesine o Torri del Benaco si può proseguire in bus fino a Castelletto, punto di partenza per la salita verso Campo.

Sentiero delle Ginestre: percorso breve e panoramico, ideale per famiglie.

Sentiero della Pace: più impegnativo, offre viste uniche sul lago.

Escursioni guidate nei weekend primaverili ed estivi.

Perché visitare questa località del Lago di Garda è un’esperienza da non perdere?

Visitare Campo di Brenzone significa immergersi in un’atmosfera sospesa, lontano dal caos delle località più note. Qui puoi riscoprire la lentezza, ascoltare i suoni della natura e lasciarti sorprendere dalla gentilezza degli abitanti, sempre pronti a raccontare aneddoti e storie antiche.

Il borgo è perfetto per chi cerca una fuga romantica, per gli amanti del trekking e per chi vuole assaporare la vera cucina locale nei piccoli ristoranti a conduzione familiare. Gli eventi tradizionali, come la Festa di San Rocco e la raccolta delle olive, offrono la possibilità di vivere esperienze autentiche a contatto con la comunità.

Che tu voglia esplorare i sentieri panoramici, ammirare tramonti indimenticabili o semplicemente passeggiare tra le antiche case in pietra, Campo di Brenzone è il paese sconosciuto Lago di Garda che sta conquistando tutti. Un luogo dove la bellezza si svela poco a poco, tra silenzi, sorrisi e tradizioni vive.